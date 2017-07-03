Sağ Kanada Bacary Sagna!

Galatasaray dış transferde hız kesmiyor... Yaptığı flaş transferlerle büyük sükse yapan Sarı-Kırmızılı yönetim rotayı bu kez de sağ bek arayışlarına çevirdi. Sabri'nin ayrılığından sonra Cavanda ile de yolları ayırmayı planlayan Galatasaray gözünü M.City ile sözleşmesi biten ve bonservisi elinde olan Bacary Sagna'ya çevirdi. Oyuncunun Türkiye'deki yetkili ismi Samet Süner'le ön görüşme gerçekleştiren Galatasaray bu oyuncu için 1+1 yıllık teklifte bulundu. Kariyeri çok parlak olan Fransız yıldızın Sarı- Kırmızılı takımda oynamaya sıcak baktığı gelen bilgiler arasında. Bu oyuncunun Galatasaray'a yakın olduğu ancak yapılacak olan son görüşmeden sonra bu transferin netlik kazanacağı öne sürüldü.



3 KULÜBÜN DAHA LİSTESİNDE YER ALIYOR



Geçen sezon Premier Lig'de 25 karşılaşmada oynayan yıldız oyuncu Manchester City forması altında 2 gol kaydetmişti. Bu oyuncuya Porto, Marsilya ve Sevilla'nın da talip olduğu ortaya çıktı. Fransız oyuncuya bonservis bedeli ödenmeyecek olması nedeniyle bu kulüpler Sagna için girişimlerini sürdürüyor. Buna rağmen Galatasaray'ın bu transferde bir adım önde olduğu iddia edildi.



(Takvim)