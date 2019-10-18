18.10.2019 19:03

Safranlı macun alabilmek için yarıştılar

KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde düzenlenen 3.Safran Festivali başladı. Hamamın çatısında safranlı macun dağıtılırken, vatandaşlar macundan alabilmek için çabaladı.

Safranbolu Kültür ve Turizm Vakfı tarafından bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Safran Festivali, Babasultan Mahallesi mevkiinde bando eşliğinde kortej yürüyüşü ile start aldı. Arnavut kaldırımlı dar sokaklardaki yürüyüşü turistler cep telefonlarıyla görüntüledi. Kazdağlı Meydanı'nda son bulan yürüyüşün ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Meydandaki halkoyunları gösterisi ilgiyle izlendi.

GİDEREK AZALDIĞINI ÜZÜLEREK GÖRÜYORUZ

Karabük Valisi Fuat Gürel safran üretiminin azaldığını belirterek, 'İlçede safran yetiştiriciliğinin giderek azaldığını üzülerek görüyoruz. 30 dönüm arazide 20 kilogram belki daha az safran elde edildiğini ifade ediyor arkadaşlarımız. Meşakkatli bir bitki muhtemelen ondandır ki çiftçilerimiz bu bitkiyi ekmekte biraz zorlanıyorlar. Katkılarımızın olması gerekir ki bu bitki devam etsin. Çünkü safran aynı zamanda Safranbolu demek. Atalarımızdan bize bırakılan, geçmiş ve günümüz yöneticileri vasıtasıyla da geleceğe taşınan böyle bir şehrin safran bitkisiyle taçlandırılması gerekir. Bu bitkinin hiçbir zaman unutulmaması gerekir. Arkadaşlarımızın gayretli bir şekilde gönül verdiğini biliyorum ama belki çiftçilerimizle olan iletişimimizi biraz daha arttırıp bu bitkinin daha da yaygınlaştırılması gerekir. Bu bitki olduğu sürece Safranbolu da değerini devam ettirecektir.ö dedi.

Konuşmaların ardından 1640-1648 yıllarında 'Kazasker' olan Safranbolulu Cinci Hoca'nın yaptırdığı hamamın çatısında temsili 'Cinci Hoca' vatandaşlara safranlı macun dağıttı. Vatandaşlar macunlardan kapabilmek için mücadele etti.

Kaynak: DHA