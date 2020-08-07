Safranbolu Kaymakamı Türköz'e ziyaret Akkışla Uluyayla Derneği Başkanı Durmuş Eren ve yönetimi, Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz'ü ziyaret etti.

Akkışla Uluyayla Derneği Başkanı Durmuş Eren ve yönetimi, Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz'ü ziyaret etti.

Kaymakam Türköz, ziyaretten dolayı başkan Eren ve yönetimine teşekkür etti.

Dernek Başkanı Durmuş Eren, Kaymakam Türköz'e yeni görevinde başarılar diledi.

Safranbolu'nun nadide bir kent olduğunu ifade eden Eren, Kaymakam Türköz'ün başarılı çalışmalara imza atacaklarına inandıklarını belirtti. - KARABÜK

Kaynak: İHA