Safranbolu Kaymakamı Türköz'e ziyaret
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Safranbolu Kaymakamı Türköz'e ziyaret

Akkışla Uluyayla Derneği Başkanı Durmuş Eren ve yönetimi, Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz'ü ziyaret etti.

Safranbolu Kaymakamı Türköz'e ziyaret
07.08.2020 14:54 | Son Güncelleme: 07.08.2020 15:53

Akkışla Uluyayla Derneği Başkanı Durmuş Eren ve yönetimi, Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz'ü ziyaret etti.

Kaymakam Türköz, ziyaretten dolayı başkan Eren ve yönetimine teşekkür etti.

Dernek Başkanı Durmuş Eren, Kaymakam Türköz'e yeni görevinde başarılar diledi.

Safranbolu'nun nadide bir kent olduğunu ifade eden Eren, Kaymakam Türköz'ün başarılı çalışmalara imza atacaklarına inandıklarını belirtti. - KARABÜK

Kaynak: İHA

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