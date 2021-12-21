Safranbolu, kar yağışıyla bembeyaz oldu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Safranbolu, kar yağışıyla bembeyaz oldu

Safranbolu, kar yağışıyla bembeyaz oldu
Demirören Haber Ajansı / Yasin Aldemir - Haberler | Güncel

KARABÜK'ün tarihi ilçesi Safranbolu, kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplanırken, güzel manzaralar ortaya çıktı.

SAFRANBOLU, KARABÜK (DHA) - KARABÜK'ün tarihi ilçesi Safranbolu, kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplanırken, güzel manzaralar ortaya çıktı.

Karabük'te gece saatlerinde başlayan kar yağışı, gün boyunca aralıklarla etkili oldu. Kar yağışı, Osmanlı mimarisini, şehir hayatını ve kültürünü yansıtmasıyla açık hava müzesini andıran tarihi ilçe Safranbolu'da görsel güzellik oluşturdu. Tarihi yapılar, beyaz örtüyle kaplanınca güzel manzaralar ortaya çıktı.


Safranbolu, kar yağışıyla bembeyaz oldu

Safranbolu, kar yağışıyla bembeyaz oldu

Safranbolu, kar yağışıyla bembeyaz oldu

Safranbolu, kar yağışıyla bembeyaz oldu

Safranbolu, kar yağışıyla bembeyaz oldu

Safranbolu, kar yağışıyla bembeyaz oldu

Safranbolu, kar yağışıyla bembeyaz oldu

Safranbolu, kar yağışıyla bembeyaz oldu

Safranbolu, kar yağışıyla bembeyaz oldu

Safranbolu, kar yağışıyla bembeyaz oldu

Son Dakika! Art arda yapılan uyarıların ardından İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı

Son Dakika! Art arda yapılan uyarıların ardından İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı

 Kar yağışı cuma günü yurdu terk ediyor

Kar yağışı cuma günü yurdu terk ediyor

 Kar üstünde drift yapan sürücüler polisi görünce kaçtı

Kar üstünde drift yapan sürücüler polisi görünce kaçtı

Demirören Haber Ajansı / Yasin Aldemir - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title