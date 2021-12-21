Safranbolu, kar yağışıyla bembeyaz oldu
Demirören Haber Ajansı / Yasin Aldemir - Haberler | Güncel
KARABÜK'ün tarihi ilçesi Safranbolu, kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplanırken, güzel manzaralar ortaya çıktı.
SAFRANBOLU, KARABÜK (DHA) - KARABÜK'ün tarihi ilçesi Safranbolu, kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplanırken, güzel manzaralar ortaya çıktı.
Karabük'te gece saatlerinde başlayan kar yağışı, gün boyunca aralıklarla etkili oldu. Kar yağışı, Osmanlı mimarisini, şehir hayatını ve kültürünü yansıtmasıyla açık hava müzesini andıran tarihi ilçe Safranbolu'da görsel güzellik oluşturdu. Tarihi yapılar, beyaz örtüyle kaplanınca güzel manzaralar ortaya çıktı.