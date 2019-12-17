Safranbolu'da yolcu minibüsü bahçe duvarına çarptı: 2 yaralı
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Safranbolu'da yolcu minibüsü bahçe duvarına çarptı: 2 yaralı

Safranbolu ilçesinde yolcu minibüsünün bahçe duvarına çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

17.12.2019 21:18 | Son Güncelleme: 17.12.2019 21:36
Safranbolu'da yolcu minibüsü bahçe duvarına çarptı: 2 yaralı

ilçesinde yolcu minibüsünün bahçe duvarına çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Y.B. (56) idaresindeki 78 M 6022 plakalı yolcu minibüsü, Mahallesi Sokak'ta yol kenarındaki evin taş bahçe duvarına çarptı. Kazada yolculardan A.G. (55) ve H.Ö. (22) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Safranbolu Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA
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