Safranbolu'da "Uyuşturucu ve Bağımlılıkla Mücadele" toplantısı

27.12.2019 12:42 | Son Güncelleme: 27.12.2019 12:47

Safranbolu Kaymakamlığı tarafından "Uyuşturucu ve Bağımlılıkla Mücadele" toplantısı yapıldı.



Kaymakamlık Toplantı Salonu'nda Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer başkanlığında yapılan toplantıya, İlçe Emniyet Müdürü Aydemir Şahin, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Emrah Aydın, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, İlçe Müftüsü İsmail Temur, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü İsmail Özcan, İlçe Sağlık Müdürlüğü görevlileri ile ilgili kurum temsilcileri katıldı.



Kaymakam Ürkmezer, uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadele toplantılarını belirli zaman aralıklarında yaptıklarını söyledi.



Her toplantıda, her mecliste uyuşturucu ve bağımlılıkla ilgili önlem ile tedbirleri aldıklarını ve anlattıklarını ifade eden Ürkmezer, "Bizler bu konularda yüksek farkındalık oluşturmak için İlçe Müftülüğümüz, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz, İlçe Gençlik ve Spor müdürlüklerimizle yaptığımız projelerle gençlerimizi destekliyoruz. Eğitim bağımlılıkla mücadelenin bir ayağıdır, bağımlılık toplumsal bir mesele, özellikle çocuk ve gençlerimizin korunması. Onları bağımlılık tehlikesinden uzak tutmak için daha fazla farkındalık oluşturmaya yönelik çalışmalarımız olacak. Genç nesillerin hayatlarına dokunarak, onları tehlikeden nasıl koruyacağımızı ve bağımlılıkla mücadele ederek gençlerimizi ülkemizi ileri taşıyacak fikirler geliştirmeye nasıl motive edeceğimize yoğunlaşacağız" dedi.



Çağın sorunu bağımlılığın sadece gençleri değil tüm vatandaşları tehdit eden bir mesele olduğunu aktaran Ürkmezer, şunları kaydetti:



"Halk eğitim kurslarımız başta olmak üzere tüm kurs ve toplantılarımızda vatandaşlarımıza bu hususta bilgilendirmeler yapmaya devam edeceğiz. Bu minvalde Anadolu Üniversitesi ve Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi (SODİGEM) işbirliğiyle geçtiğimiz hafta içerisinde 'Sosyal Ağlar ve Dijital Medya Kullanımı'na ilişkin bir konferans gerçekleştirdik. Ancak bizler kurumsal anlamda yürüttüğümüz bu çalışmaları yaparken, vatandaşlarımızın da bizlere destek vermesini istiyoruz. Ayrıca bağımlılıkla mücadele konusunda sadece güvenlik güçlerine, ilgili kamu kuruluşlarına ve sivil toplum örgütlerine değil herkese büyük görevler düşüyor." - KARABÜK

Kaynak: İHA