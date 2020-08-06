Safranbolu'da "Açık Hava Sinema Geceleri" başlıyor Safranbolu Belediyesi, "Açık Hava Sinema Geceleri" etkinliklerini başlatacağını duyurdu.

Safranbolu Belediyesi, "Açık Hava Sinema Geceleri" etkinliklerini başlatacağını duyurdu.

Belediyeden yapılan açıklamada, Sinema Genel Müdürlüğü desteği ile 10 filmin perdeye yansıyacağı, gösterimlerin Tarihi Çarşı'daki Cinci Hanı ile başlayacağı ve Harmanlar'daki arabalı film gösterimi ile son bulacağı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Elif Köse, "Sosyal mesafe kurallarına uyularak başlatılacak açık hava sinema etkinliklerinde, vatandaşlarımız temiz havada huzurla Türk sinemasının seçkin filmlerini seyretmenin tadını çıkaracak. İlk ve son gece dışındaki gösterimler halka açık olarak Misak-ı Milli Meydanı'nda gerçekleşecek. Etkinlik, 19 Ağustos'ta Arabalı Açık Hava gösterimi ile final yapacak." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA