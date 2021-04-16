Safranbolu'da 3 samuru görüldü
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Safranbolu'da 3 samuru görüldü

Demirören Haber Ajansı / Yasin ALDEMİR - Haberler | Güncel

KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde 'Nesli tehdide yakın' kategorisinde olan 3 su samuru görüldü.

KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde 'Nesli tehdide yakın' kategorisinde olan 3 su samuru görüldü.

Safranbolu ilçesi Değirmencik köyünün içinden geçen dere kenarında gezen Ömer Yeşiltaş, Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği'nce 'Nesli tehdide yakın' kategorisinde sınıflandırılan 3 su samurunu gördü. Oyun oynayan iki su samurundan birinin diğer su samurunun ağzındaki balığı alıp yediği anlar Yeşiltaş'ın cep telefonu kamerasına yansıdı.


Safranbolu'da 3 samuru görüldü
Safranbolu'da 3 samuru görüldü
Safranbolu'da 3 samuru görüldü
Safranbolu'da 3 samuru görüldü
Safranbolu'da 3 samuru görüldü
Safranbolu'da 3 samuru görüldü
Safranbolu'da 3 samuru görüldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yasin ALDEMİR

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