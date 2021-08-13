Safranbolu Belediyesi'nden afet bölgelerine destek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Safranbolu Belediyesi'nden afet bölgelerine destek

Safranbolu Belediyesi'nden afet bölgelerine destek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse'nin talimatı ile bölgede meydana gelen sel felaketlerinde mağdur olan vatandaşlar için "Safranbolu Yardım İçin El Elele" kampanyası başlatıldı.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse'nin talimatı ile bölgede meydana gelen sel felaketlerinde mağdur olan vatandaşlar için "Safranbolu Yardım İçin El Elele" kampanyası başlatıldı.

Afetlerin yaşandığı Kastamonu, Bartın ve Sinop illerine yapılacak olan yardımlarla ilgili Başkan Köse açıklamada bulundu.

Herkesi derinden yaralayan büyük bir felaket yaşandığını belirten Başkan Köse, "Kastamonu, Bartın, Sinop gibi illerimiz ve bağlı ilçelerinde meydana gelen sel felaketinin ardından, Safranbolu olarak elimizden geleni yapmak bizim için görev oldu. Belediyemiz tarafından başlatılan kampanyaya tüm hemşerilerimizin her zaman olduğu gibi bu gün de destek vereceğinden şüphem yok" dedi.

Köse, ayrıca sel felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dilerken, felakette zarar gören insanlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Afetzedelere el uzatmak isteyen hayırseverlerin, acil ihtiyaç malzemeleri olarak belirlenen; konserve, paketli gıda, su, içecek, bebek bezi, mama, devam sütü, kıyafet, battaniye, pike, hijyenik ped, hasta bezi, kişisel temizlik ürünleri, el feneri, kafa lambası, pil, taşınabilir şarj cihazı, yağmurluk ve çizme ürünlerini; 14 Ağustos Cumartesi (yarın) günü saat 17.30'a kadar Safranbolu Belediyesi Hayır Çarşısı'na gelerek ya da 0 370 725 52 77 numaralı hatta ulaşarak bağış yapabilecekleri duyuruldu. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahmut Özer Tanju Özcan Meral Akşener Mustafa Demir Erdoğan Yüksek
Magazin Şeyma Subaşı Demet Akalın Deniz Akkaya Süreyya Yalçın
Spor Muslera Rıza Kayaalp Kerem Aktürkoğlu Taylan Antalyalı Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Safranbolu Belediyesi'nden afet bölgelerine destek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.8.2021 19:53:12. #1.15#

title