Safranbolu Belediyesi ile VakıfBank arasında maaş ödeme protokolü imzalandı

Safranbolu Belediyesi ile VakıfBank arasında belediye bünyesindeki işçiler için maaş ödeme protokolü imzalandı.

Safranbolu Belediyesi ile VakıfBank arasında belediye bünyesindeki işçiler için maaş ödeme protokolü imzalandı.

Başkanlık makamında gerçekleştirilen imza törenine Belediye Başkanı Elif Köse, VakıfBank Şube Müdürü Sadık Uslu katıldı.

Belediye ile banka arasında yapılan maaş ödeme protokolüyle belediye işçileri, 3 yıllık anlaşma için 2 bin 600 lira promosyon alacak.

Köse, imza töreni sonrası yaptığı açıklamada, "Üst seviyedeki promosyon bedeli, belediyemiz kadrosunda çalışan personelimiz tarafından memnuniyetle karşılandı. Pandemi sürecinin yaşandığı bu zor günlerde gerçekleşen bu katkı, çalışanlarımıza ekonomik olarak olumlu bir rahatlama sağlayacak diye düşünüyorum. Çalışanlarımıza hayırlı olmasını diliyorum." şeklinde konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu