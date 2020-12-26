Safranbolu Belediye'sinin 120 tonluk taş duvar çalışması
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Safranbolu Belediye'sinin 120 tonluk taş duvar çalışması

26.12.2020 00:58 | Son Güncelleme: 26.12.2020 01:02
Safranbolu Belediye'sinin 120 tonluk taş duvar çalışması

Safranbolu Belediyesi, kent genelinde yol yapım ve kaldırım yenileme çalışmalarını sürdürüyor.

Safranbolu Belediyesi, kent genelinde yol yapım ve kaldırım yenileme çalışmalarını sürdürüyor.

Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı Asfalt Şantiye Amirliği ekipleri, Esentepe Mahallesi Çiftlik Caddesi'nde taş duvar örme çalışması başlattı. Örülecek duvarda 120 ton taş kullanılacağı belirtildi.

Örülmeye başlanan duvarın 100 metre uzunluğunda ve yaklaşık 1 metre yüksekliğinde olacağı, heyelan ve diğer risklere karşı can ve mal kaybının önüne geçmek için 120 ton taş kullanılacak duvarın en kısa sürede tamamlanacağı kaydedildi.

Safranbolu'nun çeşitli mahallerinde bozulan yolları yenileyen ekipler, 15 Temmuz Mahallesi, Barış Mahallesi ve Bağlarbaşı Mahallesi'nde, kaldırım, yama ve asfalt serme çalışmalarını sürdürüyor.

Kesintisiz trafik akışını sağlamak ve araç sürüş konforunu aksatmamak için çalışmaların devam ettiğini kaydeden Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, "Yeni yıla girmeden önce 2020 yılı hedeflerimizi yakalamış durumdayız. Safranbolu'nun tüm ana arterleri ve ara sokaklarında planladığımız çalışmaların sonuna geldik. Yeni yılda da tüm alanlarda vatandaşlarımıza kaliteli hizmetler sunmak için iş takvimimizi oluşturacağız" dedi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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