Safranbolu Belediye Başkanı Köse'den Rektör Polat'a ziyaret

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Karabük Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Refik Polat'ı makamında ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Karabük Üniversitesi Rektörlüğüne ikinci kez atanan Rektör Polat'a ziyaretler sürüyor.

Safranbolu Belediye Başkanı Köse de Polat'a hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak görevinde başarılar diledi.

Ziyaretten dolayı mutluluk duyduğunu dile getiren Polat, "Başkanımıza iyi dileklerinden ve ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Ben de kendilerine başarılar diliyorum." dedi.

Ziyarette Başkan Köse'ye Belediye Başkan Yardımcısı Onur Varlı ile Belediye Meclis Üyesi Gökçe Aydın eşlik etti.

Kaynak: AA