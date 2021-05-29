Safra kesesinden 5 bin 58 taş çıkarıldı
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Safra kesesinden 5 bin 58 taş çıkarıldı

İhlas Haber Ajansı / Muhammed Muttalip Yalçın - Haberler | Sağlık

Safra kesesinden 5 bin 58 taş çıkarıldı Çorum'da karın ağrısı ve şişkinlik şikayetiyle hastaneye giden ve ameliyata alınan hastanın safra kesesinden 5 bin 58 taş çıkarıldı.

Safra kesesinden 5 bin 58 taş çıkarıldı

ÇORUM - Çorum'da karın ağrısı ve şişkinlik şikayetiyle hastaneye giden ve ameliyata alınan hastanın safra kesesinden 5 bin 58 taş çıkarıldı.

Çorum'da yaşayan 64 yaşındaki Mehmet Bezirci, karın ağrısı ve şişkinlik şikayetiyle kentteki özel bir hastaneye başvurdu. Yapılan tetkiklerde Bezirci'nin safra kesesinde çok sayıda taş olduğu tespit edildi. Opr. Dr. Aziz Cengiz ve Opr. Dr. Mustafa Yiğit tarafından gerçekleştirilen kapalı laporaskopik safra kesesi ameliyatı ile hasta taşlarından kurtuldu.

Safra kesesinden 5 bin 58 taş çıkarıldı, taşlar yarım saatte sayıldı

Ameliyatın ardından Bezirci'nin safra kesesinden irili ufaklı 5 bin 58 taş çıkarıldı. Çıkarılan taşlar hastanedeki 3 görevli personel tarafından yarım saatte ancak sayıldı. Tekrar sağlığına kavuşan hasta taburcu edildi.

Durumu değerlendiren Opr. Dr. Aziz Cengiz, "Karın ağrısı, hazımsızlık, şişkinlik şikayetiyle hastanemize başvuran hastamıza yaptığımız tetkiklerde taş tespit edildi. Ameliyat sonrası hastamızdan çıkan taş sayısı bizi şaşırttı. 5 bin 58 taş çıktı. Hastamızın sağlık durumu gayet iyi. Kendisini taburcu ettik" dedi.

Safra kesesinden 5 bin 58 taş çıkarıldı
Safra kesesinden 5 bin 58 taş çıkarıldı
Safra kesesinden 5 bin 58 taş çıkarıldı
Safra kesesinden 5 bin 58 taş çıkarıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Muhammed Muttalip Yalçın

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