Safiye Soyman, Nur Yerlitaş'ın son günlerini anlattı: 'Tanrım kötü kullarını sen affetsen ben affetmem' şarkısını dinlerdi

Şarkıcı Safiye Soyman, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden 30 yıllık arkadaşı Nur Yerlitaş'ın vefat etmeden önce sık sık "Tanrım kötü kullarını sen affetsen ben affetmem" şarkısını dinlediğini söyledi.

Geçtiğimiz yıl beyin ameliyatı olan 64 yaşındaki ünlü modacı Nur Yerlitaş önceki gün evinde hayatını kaybetti. Arkadaşının ölümüyle yıkılan Safiye Soyman, son röportajında Yerlitaş ile 30 yıl boyunca yaşadıklarını anlattı.

"VEFATINI DUYUNCA CANIMDAN CAN GİTTİ"

Koronavirüs salgınından dolayı evinde karantinada olan Safiye Soyman, Posta'ya verdiği röportajda Nur Yerlitaş ile olan dostluğunu şöyle anlattı: "30 yıllık dostumdu. Vefatını duyunca canımdan can gitti. Çok yüreğim yandı. Sahne tuvaletlerimi o hazırlardı. Bambaşka güzellikte bir insandı. Onunla aç da kaldık, sefa da sürdük. Kardeşten öteydik. Eli çok boldu, ekmeğini paylaşırdı. Açın halinden anlardı. Merhametliydi. Kadim dostumdu. O bende, ben onda kalırdım hep. 99 depremine de birlikte yakalanmıştık. Nur'la yaşamayan onun kıymetini bilemez."

"VEFATINDAN ÜÇ GÜN ÖNCE KONUŞTUK"

"Son günlerde "Tanrım kötü kullarını sen affetsen ben affetmem" şarkısını çok dinledi. Kırgınlıkları vardı ama herkesi affetti. Vefatından üç gün önce konuştuk. Son günlerde rüyamda sürekli onu görüyordum. Onu kaybedeceğimiz içime doğmuştu. Beni arayıp "Safiye'm ne olur benim için dua et. Harun da benim için dua etsin" derdi. Oğlum Harun, engelli olduğu için onların duası melek gibi kabul olur. Ölümden hiç korkmazdı, dipçik gibi bir kadındı. Herkesin imdadına koşardı. Ölen tüm arkadaşlarının helvasını kavururdu. Okuttuğu bir yığın çocuk vardı. Allah'a yakın bir kadındı."