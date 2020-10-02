Safiye Soyman kimdir? Safiye Soyman kaç yaşında, Safiye Soyman nereli? Safiye Soyman hayatı ve biyografisi!
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Safiye Soyman kimdir? Safiye Soyman kaç yaşında, Safiye Soyman nereli? Safiye Soyman hayatı ve biyografisi!

02.10.2020 11:32 | Son Güncelleme: 02.10.2020 11:43
Safiye Soyman kimdir? Safiye Soyman kaç yaşında, Safiye Soyman nereli? Safiye Soyman hayatı ve biyografisi!

Çarpıcı gündemleri ile dikkatleri üzerine çeken Safiye Soyman izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Safiye Soyman kaç yaşında, nereli? Safiye Soyman hayatı ve biyografisi! Safiye Soyman kimdir?

Çarpıcı gündemleri ile dikkatleri üzerine çeken Safiye Soyman, hakkında araştırmalar yapılıyor. Safiye Soyman kimdir? Safiye Soyman kaç yaşında, nereli? Safiye Soyman hayatı ve biyografisi!

SAFİYE SOYMAN KİMDİR? SAFİYE SOYMAN HAYATI?

Safiye Soyman, 3 Mart 1961 yılında Bolu'da Akpınar Mahallesinde doğdu. Babası hafız olan Safiye Soyman, 13 yaşında görücü ululüyle evlendiği 24 yaşındaki Ziya Akaröz'le on beş yıl evli kalmıştır. Bu evliliğinden bir kızı ve bir oğlu olmuştur. Evlendikten bir süre sonra aile bağları derinden sarsılan Safiye Soyman, gizlice ortaokul sınavlarına hazırlanmıştır. Daktilo kursuna gitmiş, lise sınavlarına hazırlanıp bitirmiştir. Sonrasında ise iş bulma sınavlarına girerek İmar İskan Bakanlığı'na genel müdür sekreteri olarak işe başlamıştır.

Liseden sonra Özer Altın'dan müzik dersleri almıştır. Ardından radyo sınavlarına girerek kazanmış ve 6 seneAnkara Devlet Klasik Müziği Korosu'nda çalışmıştır. Gazinocular kralı Fahrettin Aslan'dan teklif alıp 1996 yılında Maksim'de sahneye çıkmıştır. Böylece kariyer hayatı başlamıştır.

Safiye Soyman, 1999 yılından itibaren iş adamı Faik Öztürk ile birlikte yaşamaktadır.

SAFİYE SOYMAN ALBÜMLERİ

2016 - Bir Yorum da Benden

2014 - İşte Benim Dünyam

2012 - Alaturka Şarkılar ve İstanbul Olmaz Olsun

2010 - Safiye Soyman - İlahiler

2008 – İkinci Bahar

2008 – Herkes Dinlesin

2006 - Yine Benden Dinleyin

2004 - Birde Benden Dinleyin

2002 - Hani Gittin Ya

1998 - Sevenler Gece Ağlar

1997 - Sen Gittin Mi Ben Ölürüm

1995 - Söz Veriyorum

1993 - Altın Sesler 3

1992 - Bahse Girerim

1990 - Hesabım Var

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