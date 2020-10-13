Safer ayının son çarşamba gecesi namazı nasıl kılınır? Safer ayının son çarşamba gece namazı tarifi!
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Safer ayının son çarşamba gecesi namazı nasıl kılınır? Safer ayının son çarşamba gece namazı tarifi!

13.10.2020 23:44 | Son Güncelleme: 13.10.2020 23:48
Safer ayının son çarşamba gecesi namazı nasıl kılınır? Safer ayının son çarşamba gece namazı tarifi!

13 Ekim'i 14 Ekim'e bağlayan gece Safer ayının son çarşamba gecesidir. Alimlere göre akşam namazından son kılınacak Safera yının son çarşamba gecesi namazı vardır. Peki Safer ayının son çarşamba gecesi namazı nasıl kılınır? Okunacak sureler nelerdir? Kaç rekattır?

13 Ekim Salıyı 14 Ekim Çarşambaya bağlayan gece Safer ayının son çarşamba gecesidir. Bu gece okunacak bazı dualar ve kılınacak namazlar vardır. Peki Safer ayının son çarşamba gecesi namazı nasıl kılınır?

SAFER AYININ SON ÇARŞAMBA GECESİ NAMAZI NASIL KILINIR?

Safer ayının son çarşambasının gecesi veya gündüzü 2 rekat namaz kılınıp 1. ve 2. rekatta Fatiha suresinden sonra 11 kere İhlas Suresi okunur. Namazdan sonra 7 kere istiğfar edilip el kaldırılarak 11 kere Salat-ı Münciye okunur. Sonlarında ise "İnneke ale külli şeyin gadîr" zikri okunur.

Bundan sonra ise "Beni ve efrad-ı ailemi ve bilcümle müminleri yer ve gök afatlarından ve cemi belalardan muhafaza buyur ya Rabbi!" diye dua edilir.

Kaynak : (Mahmud Sami, el-Ed'iye vel-ezkar)

NAMAZDA HANGİ SURELER OKUNUR?

1. Rekatta : 1 FATİHA SURESİ + 11 İHLAS SURESİ

2. Rekatta : 1 FATİHA SURESİ + 11 İHLAS SURESİ

SAFER AYININ SON ÇARŞAMBA GECESİ NE ZAMAN?

Safer ayının son çarşamba gecesi 13 Ekim Salı'yı 14 Ekim Çarşamba'ya bağlayan gecedir. Dinimizde geceler önce geldiği için Safer ayının son çarşamba gecesi de bugün yani 13 Ekim Salı günü akşam namazı ile birlikte başlamıştır. 13 Ekim akşam namazından 14 Ekim imsak vaktine kadar Safer ayının gecesi kabul edilmektedir.

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