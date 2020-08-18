Safer Ayı nedir? Safer Ayında neler yapılmalı? Safer Ayı uğursuzluk ayı mıdır? 2020 Safer Ayı ne zaman başlayacak?
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Safer Ayı nedir? Safer Ayında neler yapılmalı? Safer Ayı uğursuzluk ayı mıdır? 2020 Safer Ayı ne zaman başlayacak?

Muharrem ayından sonra gelen ay olna Safer Ayında nasıl ibadet edilmeli? Safer Ayı uğursuzluk Ayı mıdır?

Safer Ayı nedir? Safer Ayında neler yapılmalı? Safer Ayı uğursuzluk ayı mıdır? 2020 Safer Ayı ne zaman başlayacak?
18.08.2020 14:40 | Son Güncelleme: 18.08.2020 14:53

Safer Ayı olarak bilinen Muharrem ayından sonra gelen ay, cahiliye dönemine ait olup, bu ayın uğursuzluğuna dair inanış söz konusu değildir.

SAFER AYI NEDİR?

Safer ayı, hicrî takvimin Muharrem ayından sonra gelen ikinci ayıdır. 30 Eylül günü safer ayı idrak edilmeye başlanıyor. Safer ayının uğursuz olduğu ve bu ayda bela ve musibetlerin çokça meydana geldiği şeklinde bir anlayış Cahiliye dönemine ait olup (Ebû Dâvûd, Tıb, 24), dinimizde yeri yoktur. Dolayısıyla böyle bir anlayış hurafedir.

SAFER AYINDA NELER YAPILMALI?

Safer ayını diğer aylardan bir farkı yoktur. Hz. Peygamberin ( s.a.s.) yaptığıgünlük ibadet ve dualar, bu ayda da yapılır. Yapılan diğer ibadetlerde bu ayda yapılır.

Safer Ayı nedir? Safer Ayında neler yapılmalı? Safer Ayı uğursuzluk ayı mıdır? 2020 Safer Ayı ne zaman başlayacak?

SAFER AYI UĞURSUZLUK AYI MIDIR?

Eski inanışa göre bu ay uğursuzluk ayıdır. Kesinlikle böyle bir durum söz konusu değildir. Dinimizde bu durum söz konusu değildir. Dolayısıyla böyle bir anlayış hurafedir. Bu ayın diğer aylardan hiçbir farkı yoktur. Hz. Peygamber (s.a.s.) böyle bir anlayışı reddetmiş ve "Safer ayında uğursuzluk yoktur" buyurmuştur (Buhari, Tıb, 19).

Safer Ayı nedir? Safer Ayında neler yapılmalı? Safer Ayı uğursuzluk ayı mıdır? 2020 Safer Ayı ne zaman başlayacak?

2020 SAFER AYI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Diyanet 2020 dini günler takvimi ile safer ayının tarihi açıklandı. Takvime göre, safer ayı bu yıl 18 Eylül Cuma günü idrak edilmeye başlanacak. Safer ayının bitişi ise 18 Ekim 2020 tarihine denk gelecek.

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