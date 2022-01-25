Şafak Sezer yolda ölüm tehlikesi yaşadı

İSTANBUL (Snob Magazin) - Snob Magazin'in özel haberine göre; Ünlü komedyen Şafak Sezer, İstanbul'u etkisi altına alan kar yağışı nedeniyle yolda kaldı.

O anları Instagram'dan yayınlayan komedyen, "İstoç Kavşağı'ndayız. Mahmutbey Gişeleri'ne yakın. Altı saattir arabadayız. Allah rızası için sesimizi duyun. Burada bir sürü bekleyen var. Altı saattir hiçbir şey kıpardamıyor. Devlet yetkililerine sesleniyorum, gözünüzü seveyim şurayı açtırın. Yoğun çalışıyorsunuz biliyorum ama burada da hastalar var" diye seslendi.

Sezer'in öte yandan, ilaçlarını alamadığı için krize girdiği ve acilen ilaçlarına ulaşması gerektiği iddia edildi. Kimsenin yanına ulaşamadığı Şafak Sezer, için şu dakikalar hayati önem taşıdığı öğrenildi.

Yardımcısı Tarık'ın ilaçları evden almış olsa da, kar nedeniyle oyuncuya ulaşamığı konuşuluyor.

Hadımköy'deki evine giderken yolda mahsur kalan Şafak Sezer'in hiçbir yetkiliye de ulaşamadığı öğrenildi.