Şafak Sezer'den eski rol arkadaşları Büşra Pekin ve Ersin Korkut'a sert tepki: Bir daha çalışmam! Serdar Ortaç'ın Instagram canlı yayınına konuk olan Şafak Sezer, Kutsal Damacana'da oynayan Büşra Pekin ve Ersin Korkut'a adeta ateş püskürdü. Her iki isminde bir kere bile Kutsal Damacana'da oynadıklarını söylemediğini dile getiren 49 yaşındaki komedyen, "Büşra Pekin ve Ersin Korkut'la hayatları boyunca bir daha çalışmam" dedi.

Oyuncu Şafak Sezer, şarkıcı Serdar Ortaç'ın Instagram canlı yayınınında samimi açıklamalarda bulundu.

Ünlü oyuncu Şafak Sezer, şarkıcı Serdar Ortaç'ın canlı yayınına konuk oldu. Yaklaşık 1 saat süren sohbetlerinde kahkahalar eksik olmazken, başrolünde oynadığı filmler hakkında konuşuldu ve önemli bir itirafta bulundu. 49 yaşındaki komedyen Kutsal Damacana'da oynayan Ersin Korkut ve Büşra Pekin'e ise ateş püskürdü.

Ünlü komedyen sert sözlerle yüklendiği ikili için şu ifadelere yer verdi: "İlk başrolüm, çok güzel bir film, hayatımdaki en güzel film. Ömrümün en çok enerjisini buraya verdim. Ne kadar acı bir şey; Ersin Korkut ve Büşra Pekin, bir kere bile 'Kutsal Damacana'da oynadıklarını söylemediler. Büşra Pekin ve Ersin Korkut'la hayatları boyunca bir daha çalışmam. Hiçbir zaman, asla!"

"Sette hiçbir kötülük olmadı, bir sebebi varsa yazıklar olsun. Onlara hayatları boyunca en güzel hediye verildi. 'Kutsal Damacana'da oynadım' diye insan CV'sine ekler. 'Acaba bir haksızlık mı yaptım?' diye düşünüyorsun. Aksine çok da iyilik yaptım."

"Ersin tanınıyordu, ama Büşra bu filmle şöhret oldu. Ersin'i, Yılmaz Erdoğan'dan istedik. Büşra ve Ezgi (Mola) geliyordu. Yapımcı abimiz 'Büşra'yı oynatsana' dedi."

"Ben bu kafayı da anlamıyorum. Bir film çektikten sonra başka bir havaya bürünen gençleri anlamıyorum. Kendilerini kral sanıyorlar. Sonra sana laf atmaya kalkıyorlar. Sanıyorlar ki bizim kulağımıza gelmiyor. Bu alem haksızlık yapılmaya, ihanete gelmez."

2007 yılında vizyona giren 'Kutsal Damacana' serisinin ilk filmi, 627 bin 855 kişiyi sinema salonlarına çekerken, toplam 4 milyon 514 bin 747 TL hasılat elde etmişti.