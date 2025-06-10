Şafak Sezer, CZN Burak'a neden dava açtı? Şafak Sezer - CZN Burak olayı nedir?

Şafak Sezer, CZN Burak'a neden dava açtı? Şafak Sezer - CZN Burak olayı nedir?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şafak Sezer, CZN Burak'ın izinsiz kullandığı reklam içeriği için yasal adım attı. Avukatı, 5 milyon TL tazminat talep etti. Peki, Şafak Sezer, CZN Burak'a neden dava açtı? Şafak Sezer - CZN Burak olayı nedir?

Ünlü komedyen Şafak Sezer, yer aldığı reklam filminin Czn Burak'ın sosyal medya hesaplarında izinsiz paylaşılması üzerine 5 milyon TL'lik dava açtı. Peki, Şafak Sezer, Czn Burak'a neden dava açtı? Şafak Sezer - CZN Burak olayı nedir?

ŞAFAK SEZER, CZN BURAK'A NEDEN DAVA AÇTI?

Ekol TV'nin haberine göre, dava gerekçesi olarak Sezer'in yer aldığı bir reklam filminin, Özdemir'in sosyal medya hesaplarında izinsiz olarak yayımlanması gösterildi.

Sezer'in tarafı, bu paylaşımın hem mali hem de manevi haklarını ihlal ettiğini belirtti. İddialara göre söz konusu reklamın Özdemir'in hesaplarında paylaşılması için ne yazılı bir sözleşme ne de herhangi bir ödeme bulunuyor. Bu nedenle Sezer, içeriğin izinsiz kullanımını "açık bir hak ihlali" olarak değerlendirdi.

EKOL TV'de yer alan habere göre, ihtarnamede, Şafak Sezer'in kamuoyunda tanınan bir isim olduğu ve reklam içeriğinde icracı sanatçı sıfatıyla yer aldığı vurgulandı.

Taraflar arasında herhangi bir mali hak devrinin yapılmadığı belirtilirken, içeriklerin Özdemir'in sosyal medya platformlarında paylaşılmasıyla hem Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na (FSEK) hem de kişilik haklarına aykırı hareket edildiği kaydedildi

CZN BURAK'A 15 GÜN SÜRE

Şafak Sezer'in avukatları, Burak Özdemir'e (CZN Burak) gönderilen ihtarnamede, FSEK'in 68, 71 ve 80. maddelerini hatırlattı. Sezer'in icracı sanatçı olduğu görsel-işitsel içeriklerin, yazılı izin ve mali hak devri olmadan paylaşılması hak ihlali sayıldı. Özdemir'in geniş kitlelere ulaşan hesaplarında içeriğin ticari kullanımı, maddi ve manevi hak ihlali olarak nitelendi.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
İşte Ferdi Zeyrek'in hayatını kaybettiği kazaya ilişkin bilirkişi raporu

İşte soruşturmanın seyrini belirleyecek rapor
Trump: Kaliforniya'da bir ayaklanma olursa İsyan Yasası'nı devreye sokacağım

Trump açık açık tehdit etti: Ayaklanma olursa devreye sokacağım
Ferdi Zeyrek'in ikiz kızlarının son isteği herkesi ağlattı

Ferdi Zeyrek'in ikiz kızlarının son isteği herkesi ağlattı
Yasak aşk iddiasında kan aktı: Baba ile oğlunu öldürdü, kadını ağır yaraladı

Yasak aşkta kan aktı! Baba ile oğlunu öldürdü, kadını ağır yaraladı
Denendi, faydası ispatlandı! Tüm araçlar için zorunlu olması yakındır

Denendi, faydası ispatlandı! Tüm araçlar için zorunlu olması yakındır
Aksaray'da kaybolan genç, dağlık alanda darbedilmiş halde bulundu

Saatlerdir haber alınamayan genç, korkunç halde bulundu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İbrahim Hatipoğlu'ndan kaleci transferi açıklaması: Şampiyonlar Ligi'nde ilk maça onunla çıkacağız

Kaleci transferinde müjde: Devler Ligi'nde ilk maça onunla çıkacağız
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Falezlerden atlayan genç ölümle pençeleşiyor

Falezlerden atlayan genç ölümle pençeleşiyor
Bebek'te Moldova'dan getirilen kaçak içkiyi içip hayatını kaybetti: 2 gözaltı

Moldova'dan Bebek'e uzanan facia! Hala ve yeğenden korkunç şebeke
Nihal Candan'dan kötü haber! Tekrar yoğun bakımda

İki kez kalbi duran Nihal Candan'dan korkutan haber
İBB soruşturmasında çarpıcı itiraf: 3 milyarlık alacak için 232 milyon rüşvet

"3 milyarlık alacak için 232 milyon rüşvet verdim"
Kulübüyle bile görüştüler! Galatasaray, Fenerbahçe'nin yıldızını kadrosuna katıyor

Galatasaray, Fenerbahçe'nin yıldızını kadrosuna katıyor
Türk vatandaşı tüm parayı komşuya kaptırdı! Miktarı dudak uçuklattı

Türk vatandaşı tüm parayı komşuya kaptırdı! Miktar dudak uçuklatıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.