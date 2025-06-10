Ünlü komedyen Şafak Sezer, yer aldığı reklam filminin Czn Burak'ın sosyal medya hesaplarında izinsiz paylaşılması üzerine 5 milyon TL'lik dava açtı. Peki, Şafak Sezer, Czn Burak'a neden dava açtı? Şafak Sezer - CZN Burak olayı nedir?

ŞAFAK SEZER, CZN BURAK'A NEDEN DAVA AÇTI?

Ekol TV'nin haberine göre, dava gerekçesi olarak Sezer'in yer aldığı bir reklam filminin, Özdemir'in sosyal medya hesaplarında izinsiz olarak yayımlanması gösterildi.

Sezer'in tarafı, bu paylaşımın hem mali hem de manevi haklarını ihlal ettiğini belirtti. İddialara göre söz konusu reklamın Özdemir'in hesaplarında paylaşılması için ne yazılı bir sözleşme ne de herhangi bir ödeme bulunuyor. Bu nedenle Sezer, içeriğin izinsiz kullanımını "açık bir hak ihlali" olarak değerlendirdi.

EKOL TV'de yer alan habere göre, ihtarnamede, Şafak Sezer'in kamuoyunda tanınan bir isim olduğu ve reklam içeriğinde icracı sanatçı sıfatıyla yer aldığı vurgulandı.

Taraflar arasında herhangi bir mali hak devrinin yapılmadığı belirtilirken, içeriklerin Özdemir'in sosyal medya platformlarında paylaşılmasıyla hem Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na (FSEK) hem de kişilik haklarına aykırı hareket edildiği kaydedildi

CZN BURAK'A 15 GÜN SÜRE

Şafak Sezer'in avukatları, Burak Özdemir'e (CZN Burak) gönderilen ihtarnamede, FSEK'in 68, 71 ve 80. maddelerini hatırlattı. Sezer'in icracı sanatçı olduğu görsel-işitsel içeriklerin, yazılı izin ve mali hak devri olmadan paylaşılması hak ihlali sayıldı. Özdemir'in geniş kitlelere ulaşan hesaplarında içeriğin ticari kullanımı, maddi ve manevi hak ihlali olarak nitelendi.