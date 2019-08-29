Sadullah Ergin AK Parti'den istifa etti

29.08.2019 08:30

Yeni parti kuracağı söylentileriyle gündemde olan Ali Babacan'ın AK Parti'den istifa etmesinin ardından eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin'in de partiden istifa ettiği belirtiliyor.



Sadullah Ergin, Beşir Atalay ve Hüseyin Çelik ile birlikte Babacan'ın sonbaharda resmen kurması beklenen partinin önemli isimleri arasında zikrediliyor. Euronews.com'da Görüntüle