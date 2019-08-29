Sadullah Ergin AK Parti'den istifa etti

Sadullah Ergin AK Parti'den istifa etti

Yeni parti kuracağı söylentileriyle gündemde olan Ali Babacan'ın AK Parti'den istifa etmesinin ardından eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin'in de partiden istifa ettiği belirtiliyor.

29.08.2019 08:30
Sadullah Ergin AK Parti'den istifa etti

Yeni parti kuracağı söylentileriyle gündemde olan Ali Babacan'ın AK Parti'den istifa etmesinin ardından eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin'in de partiden istifa ettiği belirtiliyor.


Sadullah Ergin, Beşir Atalay ve Hüseyin Çelik ile birlikte Babacan'ın sonbaharda resmen kurması beklenen partinin önemli isimleri arasında zikrediliyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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