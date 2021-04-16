Sadıkoğlu'ndan MGC'ye ziyaret

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, "Şehirle birlikte sanayinin ve ekonominin gelişebilmesi adına gazetecilere ihtiyaç var" dedi.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, "Şehirle birlikte sanayinin ve ekonominin gelişebilmesi adına gazetecilere ihtiyaç var" dedi.

MTSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Malatya Gazeteciler Cemiyeti'nin (MGC) yeni yönetimine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarette, Malatya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Vahap Güner ve başkan yardımcıları İskender Yılmaz, Veysel Erkuş ve Ali Aladağ yer aldı.

"Gazetecileri önemsiyoruz"

Yeni yönetime başarılar dileyerek konuşmasına başlayan Başkan Sadıkoğlu, "30 yılı aşkındır ilimizdeki gazetecilerin çatı kuruluşu olan Malatya Gazeteciler Cemiyeti'nin 20 Mart 2021 tarihinde yapmış olduğu genel kurulun ve kurul sonrası oluşan yeni yönetimin hayırlı olmasını diliyorum. Cemiyetin başkanlığını yürütürken vefat eden değerli büyüğümüz Haydar Karaduman ağabeyimizi de rahmetle anıyoruz. Yapılan genel kurulda başkanlığa seçin Vahap Güner'e görevinde başarılar diliyorum. Basının 4'üncü kuvvet olarak kamu görevi gördüğünü düşünüyorum. Göreve geldiğimiz günden bu yana şunu ifade ediyorum, yapıcı eleştirin bizi de yönlendireceğini, geliştiriciliğine olan inancımız tam. Dolayısıyla şehrin, şehirle birlikte sanayinin ve ekonominin gelişebilmesi adına gazetecilere ihtiyaç var. Bizler sizi önemsiyoruz. Yeni yönetimin ciddi işler yapabileceğinize inancımız da tam. Her zaman yanınızda olduğumuzu bilmenizi isterim" dedi.

Ciddi adımlar atılıyor

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Güner, "Ziyaretlerinden dolayı Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımız Oğuzhan Ata Sadıkoğlu'na teşekkürlerimi sunuyorum. Başkanımız genç ve heyecanlı. Özelikle deprem ve pandemi döneminde yapmış olduğu girişimleri yakından takip ettik. Malatya'mızın ekonomisi için ciddi adımlar atıyor. Başkanımıza bizler de başarılar diliyoruz" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı