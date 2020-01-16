Sadi Güven kimdir? Sadi Güven nereli, kaç yaşında?

16.01.2020 11:21 | Son Güncelleme: 16.01.2020 11:21

Sadi Güven görev süresi son buluyor. 2013 yılında Yüksek Seçim Kurulu (YSK) başkanı seçildi. Ayrıca 2008 yılında Yargıtay üyeliğine seçildi, Türkiye Adalet Akademisi'nde de görev aldı. Sadi Güven hayatı, biyografisi haberimizde.

SADİ GÜVEN KİMDİR?

Güven, 24 Haziran 1955 Dursunbey Balıkesir'de dünyaya geldi. Türk hâkim olan Sadi Güven, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1978 yılında mezun oldu.

İstanbul hâkim adayı olarak mesleğe başladı ve sırasıyla Narman, İslâhiye Sorgu Hâkimliği, İslâhiye, Malkara, Fethiye, Ankara Hâkimliği, Ankara Ticaret Mahkemesi Başkanlığı görevlerini yürüttü.

19 Nisan 2005 - 13 Temmuz 2008 tarihleri arasında Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı görevini yerine getiren Güven, 13 Temmuz 2008 tarihinde Yargıtay Üyeliğine seçildi ve Yargıtay 17. Hukuk Dairesi üyesi olarak atandı. Türkiye Adalet Akademisi'nde 10 Nisan 2009 - 27 Şubat 2014 tarihleri arasında Genel Kurulu üyesi, 27 Nisan 2010 - 27 Şubat 2014 tarihleri arasında da Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yaptı. 24 Ocak 2013 tarihinde Yüksek Seçim Kurulu Başkanı seçildi. Sadi Güven, evli ve bir çocuk babasıdır.