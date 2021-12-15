Sadece bir gece kalmak için annesini alarak köye gelmişti ama son geceleri oldu

BEŞİKDÜZÜ, TRABZON (İHA) - Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde sobadan çıkan karbonmonoksit gazından zehirlenen anne ve oğlu hayatını kaybetti. Trabzon'da yaşadığı öğrenilen anne ve oğlunun sadece bir gece kalmak için köye geldikleri ve yaktıkları sobadan sızan gazdan zehirlenerek öldükleri belirlendi.

Olay, Beşikdüzü ilçesinin Akkese mahallesinde meydana geldi. Kış aylarının gelmesi nedeniyle Trabzon'da oturan Mahmut Bülent Yavuz (60) ve annesi Havva Yavuz (90) sadece bir akşam kalmak için önceki gün köylerine geldi. Soğuklar nedeniyle ısınmak için kömür ve odun ile sobayı yakan anne ve oğlu bir süre sonra lodos nedeniyle yanmayan sobayı söndürerek erkenden uyudu. Anne ve oğlundan telefonla haber alamayan yakınları eve gelerek kapıyı çaldı. Kapıyı çalmalarına rağmen içerden ses gelmemesi üzerine kapıyı kıran yakınları anne ve oğlunun hareketsiz şekilde yattığını gördü. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yapılan incelemede anne ve oğlunun sobadan çıkan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybettiği belirlendi. Anne ve oğlunun cansız bedenleri Trabzon Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürerken, Yavuz ailesi Akkese mahallesinde kılınacak cenaze namazının ardından bugün ikindi namazı sonrası toprağa verilecek.

"1 gün sonra tekrar Trabzon'a döneceklerdi kısmet olmadı"

Havva Yavuz'un kardeşi Mehmet Çakır, anne ve oğlundan 1 gün boyunca kimsenin haberi olmadığını belirterek "Kış ayı gelince şehirde duruyorlardı. Oğlu annesini alıp bir akşam kalmak için köye gelmişler. Isınmak için sobayı yakmışlar. Biraz lodos varmış galiba soba yanmayınca söndürmüşler. Sonrasından uyumuşlar. 1 gün kimsenin haberi olmadı. Dün akşam haberimiz oldu. 1 gün sonra tekrar Trabzon'a döneceklerdi kısmet olmadı" ifadelerini kullandı. - TRABZON