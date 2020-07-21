- Saddam Hüseyin döneminin son bakanı Haşim defnedildi
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- Saddam Hüseyin döneminin son bakanı Haşim defnedildi

- Saddam Hüseyin döneminin son bakanı Haşim defnedildi Tutuklu bulunduğu hapishanede hayatını kaybeden Irak'ın devrik lideri Saddam Hüseyin döneminin son Savunma Bakanı Sultan Haşim defnedildi.

21.07.2020 15:22 | Son Güncelleme: 21.07.2020 16:14

- Saddam Hüseyin döneminin son bakanı Haşim defnedildi

BAĞDAT - Tutuklu bulunduğu hapishanede hayatını kaybeden Irak'ın devrik lideri Saddam Hüseyin döneminin son Savunma Bakanı Sultan Haşim defnedildi.

Irak'ın devrik lideri Saddam Hüseyin döneminin son Savunma Bakanı Sultan Haşim, tutuklu bulunduğu, ülkenin güneyindeki En-Nasıriye kentinde yer alan El-Hut Hapishanesi'nde Pazar günü kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi. Musul kentine getirilen Haşim'in naaşı, bu sabah El Hac Haşim El-Hamad camisinde kılınan cenaze namazın ardından toprağa verildi. Cenaze törenin yüzlerce kişi katıldı. Haşimi, 1995-2003 yıllarında Saddam döneminin son Savunma Bakanı olarak görev yapmıştı.

- Saddam Hüseyin döneminin son bakanı Haşim defnedildi

Kaynak: İHA

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