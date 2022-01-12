Sadakatsiz yeni bölüm var mı? Sadakatsiz yok mu, neden yok? Sadakatsiz bitti mi, yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Sadakatsiz yok mu, neden yok? Sadakatsız yeni bölüm ne zaman? sorularının yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Cansu Dere ve Caner Cindoruk ise dizinin başrolünde oynuyor. Peki 12 Ocak'ta Sadakatsiz var mı yok mu? Sadakatsiz'in yeni bölümü ne zaman yayınlanacak?

SADAKATSİZ BU HAFTA VAR MI?

Her hafta çarşamba akşamları yayınlanan Sadakatsiz'in yeni bölümü, 12 Ocak Çarşamba yayın akışında yer almadı. Sadakatsiz'in yeni bölümü bu hafta yayınlanmayacak. Sadakatsiz'in yayın saatinde Logan: Wolverine filmi bulunuyor. Çarşamba günü saat 22.45'te ise Sadakatsiz'in tekrar bölümü yayınlanacak.

SADAKATSİZ YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

Sadakatsiz'in yeni bölüm tarihi henüz belli olmadı. Yeni bölüm tarihi açıklanınca haberde yer alacak.

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