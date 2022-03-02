Sadakatsiz yeni bölüm ne zaman? Sadakatsiz 51. bölüm bugün var mı? Sadakatsiz yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

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SADAKATSİZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Haluk'un ölümünün ardından herkes tarafından suçlanan Asya ve Aras, zor bir dönemece girmiştir. Yaşananlardan Aras'ı sorumlu tutan Selçuk'un hamlesi, Nil ve Selçuk'un arasında soğuk rüzgarlar estirir. Volkan'ın evine yerleşen Derin'in Ali konusunda atacağı adım merak konusu olurken, yaşanan hangi beklenmedik gelişme Asya'yı yeni bir yol ayrımına getirir?

SADAKATSİZ YENİ BÖLÜM ÖZETİ

Hastanede yaşadığı problem karşısında gerçeği ortaya çıkarmaya kararlı olan Asya'nın hamlesi, herkesi ters köşeye düşürür. Asya'nın aklına soktuğu şüphe Derin'i Volkan ile yüzleşmeye iterken, Gönül Asya'nın gidişine engel olmaya yine de kararlıdır. Ceren konusunda köşeye sıkışan Selçuk, Nil ile mutlu olabileceği bir çare arar.

Derin'in tavrı Ali'yi babasıyla kalmak konusunda daha da güç bir duruma sokarken, yaşadığı bambaşka bir olay dengeleri bir kez daha değiştirir. Aras'la çıktığı yolda beklediğinden çok daha büyük engellerle karşı karşıya kalan Asya'nın son kararı ne olacaktır?

52. yeni bölüm fragmanı 3 Mart'ta yayınlanacaktır.

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