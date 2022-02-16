Sadakatsiz yeni bölüm ne zaman? Sadakatsiz 49. bölüm bugün var mı? Sadakatsiz 49. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

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SADAKATSİZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sadakatsiz 9 Şubat Çarşamba yayınlanan 48. yeni bölümde Aras ve Asya evlilik kararı alıyor! Bu karar herkeste şok etkisi yaratırken Volkan, tamamen yalnız kalıyor!

Ali'nin Aras'a attığı iftira Asya'yı zor bir yol ayrımına getirmiştir. Derin hayatını kurtaran yabancının desteğiyle Nadir'in peşine düşer. Haluk Aras'ın geçmişi konusunda giderek köşeye sıkışırken, Melih ve Bahar'ın alacağı karar herkesi şaşkınlığa uğratır.

Volkan'ın Asya'ya izlettiği gizemli bir video, Aras hakkında bir gerçeği daha gün yüzüne çıkarırken, Aras'ın doğum gününde Asya'yı nasıl bir sürpriz beklemektedir?

SADAKATSİZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Haluk ölüyor, Volkan şirketin başına geçiyor!

Aras ile olan tartışmasından sonra Haluk kriz geçirir ve ölür. Bunun üzerine Gönül tüm yetkileri Volkan'a vererek şirketin başına geçmesini sağlar. Asya'nın ise bir planı vardır.

Sadakatsiz yeni bölümüyle Çarşamba 20.00'da Kanal D'de!

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