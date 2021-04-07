Sadakatsiz yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? Sadakatsiz 25. Nisan yeni bölüm fragman izle!

Sadakatsiz dizisi yeni bölümü ile izleyicinin karşısına çıkıyor. Büyük beğeni toplayan Sadakatsiz oyuncu kadrosuyla dikkatleri çekiyor. Peki, Sadakatsiz son bölümde neler oldu? Sadakatsiz ne zaman, saat kaçta, hangi gün, hangi kanalda? Bugün Sadakatsiz var mı? Sadakatsiz yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? Sadakatsiz 25. Nisan yeni bölüm fragman izle!

Sadakatsiz dizisi yeni bölümü ile izleyicinin karşısına çıkıyor. Büyük beğeni toplayan Sadakatsiz oyuncu kadrosuyla dikkatleri çekiyor. Peki, Sadakatsiz son bölümde neler oldu? Sadakatsiz ne zaman, saat kaçta, hangi gün, hangi kanalda? Bugün Sadakatsiz var mı? Sadakatsiz yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? Sadakatsiz 25. Nisan yeni bölüm fragman izle! İşte detaylar haberimizde...

SADAKATSİZ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Sadakatsiz 25 Nisan Çarşamba günü saat 20.00'de Kanal D ekranlarında izleyici ile buluşacak.

SADAKATSİZ SON BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Sadakatsiz 31 Mart Çarşamba yayınlanan 24. Bölümde Derin'in aniden ortadan kaybolması tüm okları Volkan'ın üzerine çekiyor! Peki Derin'e ne oldu?

Derin'in ortadan kaybolması hem Volkan hem de Güçlü ailesi üzerinde şok etkisi yaratırken tüm şehir Derin'in bulunması için seferber olur. Asya kendisini bu olayın merkezinden uzaklaştırmakta kararlı olsa da düştüğü çıkmazlar onu zorlamaktadır. Ortaya çıkan ipuçları ve sürpriz tanıklar soruşturmanın seyrini beklenmedik yönlere çekerken yaşanan hangi gelişme Derin konusundaki umutları sarsacaktır?

SADAKATSİZ SON BÖLÜM İZLE!



SADAKATSİZ 25. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!