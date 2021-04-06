Sadakatsiz yeni bölüm fragmanı izle! Sadakatsiz 25. bölüm fragmanı izle! Sadakatsiz yeni bölüm fragmanı izle!

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SADAKATSİZ YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

SADAKATSİZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Derin'in ortadan kaybolması hem Volkan hem de Güçlü ailesi üzerinde şok etkisi yaratırken tüm şehir Derin'in bulunması için seferber olur. Asya kendisini bu olayın merkezinden uzaklaştırmakta kararlı olsa da düştüğü çıkmazlar onu zorlamaktadır. Ortaya çıkan ipuçları ve sürpriz tanıklar soruşturmanın seyrini beklenmedik yönlere çekerken yaşanan hangi gelişme Derin konusundaki umutları sarsacaktır?

SADAKATSİZ SON BÖLÜM İZLE!

SADAKATSİZ 25. BÖLÜM 2. FRAGMANI İZLE!