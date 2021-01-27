Sadakatsiz Selçuk kimdir? Gerçek adı nedir? Emir Tarık Tekin kimdir? Metin Tekin'in oğlu Tarık Emir Tekin kimdir?

Kanal D'nin yeni dizisi olan Sadakatsiz başladığı günden itibaren büyük beğeni topluyor. Heyecanla beklenen Sadakatsiz dizisinin oyuncularından Selçuk Dağcı'nın kim olduğu merak ediliyor. Sadakatsiz Selçuk gerçek adı ne, kimdir? Sadakatsiz Selçuk Dağcı karakterini canlandıran Tarık Emir Tekin kimdir? Tarık Emir Tekin kaç yaşında, nereli?

Kanal D'nin yeni dizisi olan Sadakatsiz başladığı günden itibaren büyük beğeni topluyor. Heyecanla beklenen Sadakatsiz dizisinin oyuncularından Selçuk Dağcı'nın kim olduğu merak ediliyor. Sadakatsiz Selçuk gerçek adı ne, kimdir? Sadakatsiz Selçuk Dağcı karakterini canlandıran Tarık Emir Tekin kimdir? Tarık Emir Tekin kaç yaşında, nereli? Sadakatsiz Selçuk Dağcı kimdir? Gerçek adı nedir? Emir Tarık Tekin kimdir? Metin Tekin'in oğlu Tarık Emir Tekin kimdir? Şevval Şam'ın oğlu Emir Tarık Tekin kimdir? İşte detaylar haberimizde...

SADAKATSİZ SELÇUK KİMDİR?

Sadakatsiz dizisinde Selçuk Tekirdağ'da yaşayan bir ailenin istenmeyen bebeği olarak doğmuştur. Annesinin alkolik olması nedeniyle bebeği istememesi Selçuk'un zor bir çocukluk geçirmesine neden olmuştur. Aynı zamanda alkolik anne mahalle halkı tarafından da istenmeyen biridir.

Zaman geçer ve büyüyen Selçuk Nil'e aşık olur. Ancak bu aşk bir saplantı haline gelir. Selçuk müzikle ilgilenen içine kapanık bir çocuktur. Bu nedenle pasif agresif yapısı olan Selçuk öfke patlamaları yaşamamaktadır.

Selçuk Dağcı karakterini canlandıran isim ise Tarık Emir Tekin olarak karşımıza çıkıyor.

METİN TEKİN'İN OĞLU TARIK EMİR TEKİN KİMDİR?

Emir Tarık Tekin 1997 doğumlu. Şarkıcı ve oyuncu Şevval Sam ile Beşiktaş'ın efsane futbolcusu Metin Tekin'in oğlu olan Emir Tarık Tekin, Oxford Üniversitesi'nde drama eğitimi almıştır. Daha önce Can Evrenol'un Çıplak dizisinde oynadığı bilinen Emir Tarık Tekin, şimdilerde Kanal D'nin yeni dizisi Sadakatsiz'de Selçuk karakterini canlandırıyor.