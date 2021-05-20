Sadakatsiz Nevin kimdir, kaç yaşında? Sadakatsiz Zerrin Nişancı biyografisi!

Sadakatsiz dizisinde Nevin karakterini canlandıran Zerrin Nişancı ilk kez kamera karşısına Aşk-ı Memnu dizisi ile çıkmıştır. Sadakatsiz dizisinde ise Cavidan'ın en yakın arkadaşıdır. Sadakatsiz Nevin kimdir, kaç yaşında? Zerrin Nişancı nereli, mesleği nedir? Sadakatsiz Zerrin Nişancı hayatı ve biyografisi nedir?

Sadakatsiz dizisinde Nevin karakterini canlandıran Zerrin Nişancı ilk kez kamera karşısına Aşk-ı Memnu dizisi ile çıkmıştır. Sadakatsiz dizisinde ise Cavidan'ın en yakın arkadaşıdır. Sadakatsiz Nevin kimdir, kaç yaşında? Zerrin Nişancı nereli, mesleği nedir? Sadakatsiz Zerrin Nişancı hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

SADAKATSİZ NEVİN KİMDİR?

Sadakatsiz dizisinde Nevin, Cavidan'ın en yakın arkadaşıdır. Dernekteki en önemli isimlerden biri olan Nevin Tekirdağ'ın sosyetesinde yer almaktadır. Bakımlı, kültürlü bir bayan olan Nevin, Gönül'ün de çok önemsediği biridir.

SADAKATSİZZERRİN NİŞANCI KİMDİR?

Zerrin Nişancı Sadakatsiz dizisinde Nevin karakterine hayat vermektedir. 1977 yılında İstanbul'da dünyaya gelen oyuncu, Şişli Terakki Lisesi mezunudur.İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olduktan sonra bir süre avukatlık yapmıştır. Takı tasarımcılığı, Beymen'de yöneticilik, Gelişim seminerleri ile yaşamına devam etmiştir. Plato Film Okulu'nda Ayla Algan'dan kamera önü oyunculuk eğitimi almıştır.

"Aşk-ı Memnu" dizisiyle ilk kez kamera karşısına geçen oyuncu, "Doktorlar" dizisiyle adını duyurmuştur. Bu dizide Şevval karakteriyle tam not alan oyuncu Star Tv ekranlarında yayınlanmış olan "Fazilet Hanım ve Kızları" dizisinde Sevinç karakterine hayat vermiştir.