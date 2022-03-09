Sadakatsiz neden yok, bitti mi, final mi yaptı? 9 Mart bugün Sadakatsiz yok mu, neden yok? Sadakatsiz yeni bölüm haftaya mı olacak?
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Sevilen dizi Sadakatsiz bugün ekranlara gelmedi. Bunun ardından izleyiciler, Sadakatsiz neden yok, bitti mi, final mi yaptı? Bugün Sadakatsiz yok mu, neden yok? Sadakatsiz yeni bölüm haftaya mı olacak? merak etti. Peki, Sadakatsiz neden yok? Sadakatsiz bitti mi, final mi olacak? Sadakatsiz sağlık arası mı verdi? Sadakatsiz kaç hafta ekranlarda olmayacak? Sadakatsiz niye yayınlanmadı?
Sadakatsiz neden başlamadı? Sadakatsiz bitti mi? Sadakatsiz yeni bölüm bugün yok mu? Sadakatsiz neden yok, bitti mi, final mi yaptı? Bugün Sadakatsiz yok mu, neden yok? Sadakatsiz yeni bölüm haftaya mı olacak? Bu akşam Sadakatsiz olmayacak mı?
Sadakatsiz bugün sağlık arası nedeniyle ekranlara gelmeyecek. Dizi bitmedi veya final yapmadı. Dizinin yeni bölümü haftaya yayınlanacaktır. Yapılan açıklamaya göre dizi bu hafta sağlık arası vermiştir.
Evet dizinin yeni bölümü 16 Mart Çarşamba günü ekranlara gelecek. Dizi 9 Mart Çarşamba yani bugün sağlık arası nedeniyle ekranlara gelmiyor.
- 16:00 - Arka Sokaklar
- 18:45 - Kanal D Ana Haber
- 20:00 - Üç Kız Kardeş
- 23:15 - Sadakatsiz