Sadakatsiz ne zaman, saat kaçta? Sadakatsiz yeni bölüm fragmanı izle!

Sadakatsiz dizisi 7. bölüm ile Kanal D'de izleyici karşısına çıktı. Büyük beğeni toplayan Sadakatsiz oyuncu kadrosuyla da dikkatleri çekiyor. Peki, Sadakatsiz son bölümde neler oldu? Sadakatsiz yeni bölüm fragmanı izle! İşte ayrıntılar...

Sadakatsiz yeni bölüm kısa süre önce ekrana geldi. Son bölümün ardından seyirci, Sadakatsiz 8. bölüm fragmanını araştırıyor. Heyecan yaratan konusu ve oyuncuları ile çarşamba akşamları izleyicinin beğenisine sunulan Sadakatsiz yeni bölüm fragmanı ve daha fazlası haberimizde...

SADAKATSİZ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Cansu Dere ve Caner Cindoruk'un başrollerinde yer aldığı Kanal D'nin fenomen haline gelen dizisi Sadakatsiz, yeni bölümüyle 25 Kasım Çarşamba günü saat 20.00'de ekranda olacak.

SADAKATSİZ YENİ BÖLÜM HANGİ GÜN, HANGİ KANALDA?

Cansu Dere ve Caner Cindoruk'un başrollerinde yer aldığı Kanal D'nin fenomen haline gelen dizisi Sadakatsiz, yeni bölümüyle 25 Kasım Çarşamba günü Kanal D'de saat 20.00'de ekranda olacak.

SADAKATSİZ SON BÖLÜMDE 7. BÖLÜM NELER OLDU?

Sadakatsiz 18 Kasım Çarşamba yayınlanan son bölümde Volkan, Asya'ya karşı kozlarını kullanmaya başlıyor. Oğlunun velayetini alabilmek için Asya'yı geçmişinden vuran Volkan nasıl bir hamle yapacak?

Tüm dengeleri değiştiren yüzleşmenin ardından Asya kendini beklemediği bir çıkmaz içinde bulur. Ailesi ile kopma noktasına gelen Derin, Volkan'a sığınırken, işiyle ilgili yaşadığı sorunlar Volkan'ı tümüyle köşeye sıkıştırmıştır. İki tarafın da var gücüyle saldırdığı bu savaştan kimin galip çıkacağı bilinmezken, Asya ve Volkan'ın birbirlerinde açtıkları yaralar her bir darbede daha da derinleşmektedir.

Peki bu mücadelede Asya, tek başına mı savaşacak yoksa yanında bu defa birilerini mi alacak? Ali, babasının ihanetini öğrenecek mi?

SADAKATSİZ 8. BÖLÜM FRAGMANINDA NELER OLACAK?

Asya iftiraya uğruyor! Derin, Asya'nın evine gelerek onunla uğraşmak için farklı bir yol deniyor. Derin, Asya'nın onun öldürmeye kalktığını söyleyerek Volkan'ı dolduruşa getiriyor. Volkan, o hırsla soluğu Asya'nın yanında alıyor ve bundan sonra Ali'nin her şeyi öğreneceğini ve onu yanına alacağını söylüyor.

Volkan'ın bu davranışları karşısında güçlükle duran Asya ise ona karşı asla dik duruşundan ödün vermiyor. Peki Volkan ve Derin'in amacı ne?

Ali, Volkan'ı Derin'in yanında yakalıyor!

Ali babasının yanına gidiyor ancak kapıyı Derin açıyor. Volkan'ı görmesiyle birlikte Ali şaşkınlığa uğruyor.Volkan ise ne yapacağını bilemiyor. Ali ise babasına neden orada olduğunu sorunca Volkan ne diyeceğini bilemiyor.