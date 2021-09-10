Sadakatsiz ne zaman başlıyor? Sadakatsiz yeni sezon ne zaman başlayacak 2021?
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Sadakatsiz ne zaman başlıyor? Sadakatsiz yeni sezon ne zaman başlayacak 2021?

Sadakatsiz ne zaman başlıyor? Sadakatsiz yeni sezon ne zaman başlayacak 2021?
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Kanal D'nin sevilen dizilerinden olan Sadakatsiz yeni sezon bölümleri merak edilmekte. Yeni sezonun ne zaman başlayacağını merak eden izleyiciler Sadakatsiz ne zaman başlıyor? diye aratmakta. . Peki, Sadakatsiz ne zaman başlıyor? Sadakatsiz yeni sezon ne zaman başlayacak 2021? Sadakatsiz son bölümde neler oldu? Sadakatsiz konusu nedir? Sadakatsiz oyuncuları kimler? Sadakatsiz 2.sezon ne zaman başlıyor? Sadakatsiz yeni sezon başlama tarihi belli mi?

Diziler yayımladıkları tanıtım fragmanlarıyla ekranlara geri dönmeye hazırlanırken bu noktada diziseverler "Sadakatsiz dizisi ne zaman başlıyor, yeni sezon tarihi belli oldu mu?" sorularına yanıt aramaya başladı. Peki, Sadakatsiz ne zaman başlıyor? Sadakatsiz yeni sezon ne zaman başlayacak 2021? Sadakatsiz son bölümde neler oldu? Sadakatsiz konusu nedir? Sadakatsizoyuncuları kimler? İşte detaylar haberimizde...

SADAKATSİZ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Sadakatsiz dizisinin yeni sezon çekimleri başladı. Dizinin 2. sezonuyla Eylül ayında ekranlara geri dönmesi bekleniyor. Tarih netleştiğinde detayları haberimizin içerisinde bulabilirsiniz.

SADAKATSİZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Asya'nın Derin'in hamilelik yalanının ortaya çıkarması, iki kadın için yeni bir yüzleşmenin habercisidir. Asya ve Derin'in birbirine kanıtlamak istediği gerçekler geçmiş ve geleceğin çetin bir hesaplaşmasına dönüşür. Volkan, tüm sır perdelerini bir bir aralayan bu yoldan Asya ve Derin'i döndürmeyi başaracak mıdır? Gerçek ile yalanın, ihanet ile sadakatin son savaşından kim galip çıkacaktır?

SADAKATSİZ KONUSU NEDİR?

Doktor Asya (Cansu Dere), kocası Volkan (Caner Cindoruk) ve oğulları Ali (Alp Akar) ile huzurlu ve mutlu bir yaşam sürmektedir. Bu durum, kocasının genç bir kadınla birkaç aydır ilişkisi olduğunu öğrenince değişir. Asya evliliğini kurtarmak ya da sadakatsiz kocasından intikam almak arasında tercih yapmalıdır.

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Sadakatsiz ne zaman başlıyor? Sadakatsiz yeni sezon ne zaman başlayacak 2021? - Haberler
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