Sadakatsiz ne zaman başlayacak? Sadakatsiz yeni sezon bilgileri!

Sadakatsiz ne zaman başlayacak? sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Ekranların sevilen dizisi Sadakatsiz geçtiğimiz sezon her bölümü ile seyircileri ekrana bağlamıştı. Doctor Foster dizisinden uyarlanan Sadakatsiz yeni sezon bölümleri için geri sayım başladı. Başrollerini Cansu Dere, Caner Cindoruk'un paylaştığı dizinin sezon finalinde Asya ve Derin'in birbirine kanıtlamak istediği gerçekler geçmiş ve geleceğin çetin bir hesaplaşmasına dönüşür. Bu yıl da merakla beklenen dizinin yayın tarihi merak ediliyor. Peki, Sadakatsiz ne zaman başlıyor? Sadakatsiz dizisi ne zaman başlayacak? İşte, detaylar… Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

SADAKATSİZ KONUSU NE?

Sadakatsiz, Med Yapım imzalı, ilk bölümü 7 Ekim 2020 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Neslihan Yeşilyurt'un yaptığı, senaryosu Kemal Hamamcıoğlu ve Dilara Pamuk ikilisi tarafından kaleme alınan, dram ve psikolojik gerilim türündeki Türk yapımı televizyon dizisi Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

SADAKATSİZ DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Sadakatsiz, sezon finalinin üzerinden yaklaşık 3 ay geçmesinin ardından yeni sezonu araştırılan diziler arasında yer aldı. Dizinin oyuncuları sete çıktı. Sadakatsiz'in yeni sezonuna Eylül ayının ikinci haftası başlaması öngörülüyor.

SADAKATSİZ YENİ SEZON NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Sadakatsiz yeni sezon yayın tarihi belli olunca haberimizdeki yerini alacaktır.

SADAKATSİZ'E YENİ OYUNCU

Medyapım'ın sosyal medya hesabından "Şahane bir haberimiz var" şeklinde yapılan duyuruya göre; 'Sadakatsiz'e flaş bir transfer gerçekleşti.

Geçtiğimiz sezon 'Alev Alev' adlı dizide başrol oynayan başarılı oyuncu Berkay Ateş, ikinci sezonu merakla beklenen 'Sadakatsiz' dizisinde rol alacak. Ateş'in hayat vereceği karakter ise henüz açıklanmadı.

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