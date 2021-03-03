Sadakatsiz Melih kimdir? Sadakatsiz Melih Komiser karakteri kimdir? Ali İl kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği nedir?
Sadakatsiz dizisi yeni oyuncularla hız kesmeden ekrana geliyor. Diziye Komiser Melih karakteri ile Ali İl katılıyor. Derin'in ortadan kaybolduğu sahneler dikkat çekmişti. Sadakatsiz Komiser Melih ile yine gündeme geldi. Son olarak Mucize Doktor'a konuk olan genç oyuncu Ali İl nereli, dizileri neler? Peki, Sadakatsiz Melih kimdir?
Sadakatsiz dizisi yeni oyuncularla hız kesmeden ekrana geliyor. Diziye Komiser Melih karakteri ile Ali İl katılıyor. Derin'in ortadan kaybolduğu sahneler dikkat çekmişti. Sadakatsiz Komiser Melih ile yine gündeme geldi. Son olarak Mucize Doktor'a konuk olan genç oyuncu Ali İl nereli, dizileri neler? Peki, Sadakatsiz Melih kimdir? Sadakatsiz Melih Komiser karakteri kimdir? Ali İl kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Ali İl hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…
SADAKATSİZ MELİH KİMDİR?
Ali İl, Kanal D'nin ilgi gören dizisi Sadakatsiz'de Komiser Melih'e hayat verecek. Derin ile birlikte polis ekiplerinin inceleme yaptığı sahneler merak konusu olmuştu. Melih Komiser'in de bu nedenle diziye dahil olacağı düşünüyor. Sadakatsiz dizisi oyuncuları arasına katılan Ali İl, Melih rolü ile adından söz ettirecek. İşte, detaylar...
SADAKATSİZ ALİ İL KİMDİR?
İl, 16 Kasım 1981 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. İ.Ü. Konservatuvar Tiyatro mezunu olan Ali İl, Böyle Bitmesin dizisinde Atilla'yı canlandırdı, 2015 yılının Ocak ayında başlayan Poyraz Karayel dizisinde Sadrettin rolü ile sevenleri karşısına çıktı. Ali İl 1.78 metre boyunda, 74 kilo ve Akrep burcudur. Başarılı isim, Küçük Kadınlar dizisindeki Ali karakteri ile tanınmaya başladı.
DİZİLERİ
Sadakatsiz - 2021 : Melih
Mucize Doktor - 2021 : Celal
Aşk 101 - 2020 : Tuncay
Savaşçı - 2019 : Murat Kopuz
Ver Elini Aşk - 2017 - Kaan Tuğlu
Poyraz Karayel - 2015-2017 - Sadrettin Umman
Böyle Bitmesin - 2013-2014 - Atilla
Seni Bana Yazmışlar : Barış Yöş - 2011 - Mehmet
Küçük Kadınlar : Hakan Arslan - 2008-2011- Ali
Aşk Bir Yalan : Feride Kaytan - 2007 - Sinan
Seher Vakti : Çağatay Tosun - 2005
Ihlamurlar Altında : Aydın Bulut - 2005-2007 - Kerem
Kırık Kanatlar : Temel Gürsu - 2005 - Rıfkı
Türkü Filmi : Erbay Gül - 2004
Sırlar Dünyası/Kapısı : Taner Tunç - 2002
Filmografisi
Bebek Geliyorum Demez : Hakan Cigaoğlu - 2018
Poyraz Karayel: Küresel Sermaye : Osman Taşçı - 2016
Press : Sedat Yılmaz - 2011
Adını Sen Koy : Tuna Kiremitci - 2009
Başka Semtin Çocukları : Aydın Bulut - 2008