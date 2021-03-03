Sadakatsiz Melih kimdir? Sadakatsiz Melih Komiser karakteri kimdir? Ali İl kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği nedir?

Sadakatsiz dizisi yeni oyuncularla hız kesmeden ekrana geliyor. Diziye Komiser Melih karakteri ile Ali İl katılıyor. Derin'in ortadan kaybolduğu sahneler dikkat çekmişti. Sadakatsiz Komiser Melih ile yine gündeme geldi. Son olarak Mucize Doktor'a konuk olan genç oyuncu Ali İl nereli, dizileri neler? Peki, Sadakatsiz Melih kimdir?

Sadakatsiz dizisi yeni oyuncularla hız kesmeden ekrana geliyor. Diziye Komiser Melih karakteri ile Ali İl katılıyor. Derin'in ortadan kaybolduğu sahneler dikkat çekmişti. Sadakatsiz Komiser Melih ile yine gündeme geldi. Son olarak Mucize Doktor'a konuk olan genç oyuncu Ali İl nereli, dizileri neler? Peki, Sadakatsiz Melih kimdir? Sadakatsiz Melih Komiser karakteri kimdir? Ali İl kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Ali İl hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

SADAKATSİZ MELİH KİMDİR?

Ali İl, Kanal D'nin ilgi gören dizisi Sadakatsiz'de Komiser Melih'e hayat verecek. Derin ile birlikte polis ekiplerinin inceleme yaptığı sahneler merak konusu olmuştu. Melih Komiser'in de bu nedenle diziye dahil olacağı düşünüyor. Sadakatsiz dizisi oyuncuları arasına katılan Ali İl, Melih rolü ile adından söz ettirecek. İşte, detaylar...

SADAKATSİZ ALİ İL KİMDİR?

İl, 16 Kasım 1981 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. İ.Ü. Konservatuvar Tiyatro mezunu olan Ali İl, Böyle Bitmesin dizisinde Atilla'yı canlandırdı, 2015 yılının Ocak ayında başlayan Poyraz Karayel dizisinde Sadrettin rolü ile sevenleri karşısına çıktı. Ali İl 1.78 metre boyunda, 74 kilo ve Akrep burcudur. Başarılı isim, Küçük Kadınlar dizisindeki Ali karakteri ile tanınmaya başladı.

DİZİLERİ

Sadakatsiz - 2021 : Melih

Mucize Doktor - 2021 : Celal

Aşk 101 - 2020 : Tuncay

Savaşçı - 2019 : Murat Kopuz

Ver Elini Aşk - 2017 - Kaan Tuğlu

Poyraz Karayel - 2015-2017 - Sadrettin Umman

Böyle Bitmesin - 2013-2014 - Atilla

Seni Bana Yazmışlar : Barış Yöş - 2011 - Mehmet

Küçük Kadınlar : Hakan Arslan - 2008-2011- Ali

Aşk Bir Yalan : Feride Kaytan - 2007 - Sinan

Seher Vakti : Çağatay Tosun - 2005

Ihlamurlar Altında : Aydın Bulut - 2005-2007 - Kerem

Kırık Kanatlar : Temel Gürsu - 2005 - Rıfkı

Türkü Filmi : Erbay Gül - 2004

Sırlar Dünyası/Kapısı : Taner Tunç - 2002

Filmografisi

Bebek Geliyorum Demez : Hakan Cigaoğlu - 2018

Poyraz Karayel: Küresel Sermaye : Osman Taşçı - 2016

Press : Sedat Yılmaz - 2011

Adını Sen Koy : Tuna Kiremitci - 2009

Başka Semtin Çocukları : Aydın Bulut - 2008