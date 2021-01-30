Sadakatsiz'in Derin'i ve Enis Arıkan'dan mükemmel şov! Ünlü isimlerin danslarını böyle taklit ettiler

Sadakatsiz dizisinde Derin karakterini canlandıran Melis Sezen, Exxen'de yayınlanan '@EnisArıkan' programına konuk oldu. Programa, genç oyuncu ve Enis Arıkan'ın ünlü isimleri taklit ettikleri dans şovu damga vurdu.

Acun Ilıcalı'nın dijital platformu Exxen için '@EnisArıkan' isminde bir program hazırlayan Enis Arıkan, her hafta ünlü isimleri ağırlıyor. Sevilen programın son bölümüne Sadakatsiz dizisinin Derin'i Melis Sezen konuk oldu. Dizide sergilediği performans ile ilgi odağı olan 24 yaşındaki oyuncu, programda izleyicilerle bambaşka bir yönünü paylaştı.

DANS ŞOVU SERGİLEDİLER

Enis Arıkan ile birlikte dans eden Sezen, ünlü isimlerin taklitlerini yaparak seyirciye keyifli dakikalar yaşattı. Serdar Ortaç'tan Yıldız Tilbe'ye, Yonca Evcimik'ten Hande Yener'e kadar birçok ismin dansını taklit eden ünlü isimler performanslarıyla beğeni topladı.

DANS HAYATININ İÇİNDE

Sadakatsiz dizisinin oyuncusu Melis Sezen, dansa olan tutkusuyla biliniyor. Oyuncu, dizi setinden arta kalan zamanlarda bol bol Latin dansı yapıyor. Özellikle salsa ve tango yapan Sezen, daha önce de bu şekilde stresten uzak kaldığını belirtmişti.