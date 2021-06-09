Sadakatsiz'in Asya'sı Cansu Dere, tatil sezonunu açtı! Bikinili pozuna beğeni yağdı
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Sadakatsiz'in Asya'sı Cansu Dere, tatil sezonunu açtı! Bikinili pozuna beğeni yağdı

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Ekranların sevilen dizisi Sadakatsiz'de Asya karakterine hayat veren Cansu Dere, bikinili pozlarıyla dikkatleri üzerine çekti. 40 yaşındaki oyuncunun pozu kısa süre içinde beğeni yağmuruna tutuldu.

Kanal D ekranlarında yayınlanan Sadakatsiz dizisi geçtiğimiz hafta sezon finali yaparak ekrana yaz boyunca ara vermişti. Sadakatsiz'de Caner Cindoruk ve Melis Sezen'le birlikte başrol oynayan Cansu Dere, çekimlerin tamamlanmasının ardından soluğu tatilde aldı.

KISA SÜREDE BEĞENİ YAĞDI

Instagram'da özel hayatıyla ilgili fazla paylaşım yapmayan Cansu Dere son fotoğrafıyla hayranlarını şaşırttı. 40 yaşındaki güzel oyuncu, çıktığı tatilde çekilen bikinili pozunu Instagram'dan paylaştı. 2,2 milyon takipçisi olan Dere'nin bikinili pozuna bir saat içinde 150 bin beğeni geldi.

İşte Cansu Dere'nin bikinili pozu;

Sadakatsiz'in Asya'sı Cansu Dere, tatil sezonunu açtı! Bikinili pozuna beğeni yağdı
Sadakatsiz'in Asya'sı Cansu Dere, tatil sezonunu açtı! Bikinili pozuna beğeni yağdı
Sadakatsiz'in Asya'sı Cansu Dere, tatil sezonunu açtı! Bikinili pozuna beğeni yağdı
Sadakatsiz'in Asya'sı Cansu Dere, tatil sezonunu açtı! Bikinili pozuna beğeni yağdı
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