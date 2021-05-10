Sadakatsiz'in 29. bölüm fragmanı yayınlandı! Asya, Derin'in oyununu ortaya çıkarıyor
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Sadakatsiz'in 29. bölüm fragmanı yayınlandı! Asya, Derin'in oyununu ortaya çıkarıyor

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Kanal D ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen dizisi Sadakatsiz'in merakla beklenen 29. bölüm fragmanı yayınlandı. Asya, kaçırılma olayınca kendisine iftira atan Derin'in evine giderek Volkan'ın yanında bir ses kaydı dinleterek tüm oyunu ortaya çıkarıyor. Polisi de oyaladığı için suçlu görülen Derin'e bir darbe de eşi Volkan'dan geliyor.

Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Yeliz Kuvancı, Cemal Hünal, Özge Özder, Gözde Seda Altuner, Burak Sergen, Taro Emir Tekin ve Alp Akar'ın başrollerde oynadığı Kanal D'nin sevilen dizisi Sadakatsiz'in 12 Mayıs Çarşamba akşamı 29. yeni bölümüyle ekrana gelecek.

DERİN'İN PLANLARI ORTAYA ÇIKIYOR

Asya, kendisine iftira atan Derin'in evine giderek Volkan'ın yanında bir ses kaydı dinletiyor. Kayıtta ise Derin'in Asya ve Volkan'dan intikam almak için plan yaptığı anlatılıyor. Polise yalan bilgi verdiği için suç işleyen Derin, emniyet müdürü dayısıyla yüzleşiyor. Volkan ise "Siz bu meseleyi aile içinde halletmelisiniz" diyerek evi terk ediyor. Yaşadıklarından sonra bir de terk edilen Derin, adeta yıkılıyor.

Sadakatsiz'in 29. bölüm fragmanı yayınlandı! Asya, Derin'in oyununu ortaya çıkarıyor

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sadakatsiz son bölümünde Faruk ve Nazan'ın elinden kurtulan Asya ve Derin için yeni bir dönem başladı. Yaralanan Asya hastaneden taburcu olduktan sonra Derin'in tüm olanlardan kendisini suçladığını öğrendi. Bu durumu Derin'le bizzat konuşmak için hastaneye giden Asya, Derin'i uyardı. Asya, yaptıklarının ortaya çıkmaması için Derin'in ona attığı iftiraları temizlemesi gerektiğini söyledi.

Sadakatsiz'in 29. bölüm fragmanı yayınlandı! Asya, Derin'in oyununu ortaya çıkarıyor
Sadakatsiz'in 29. bölüm fragmanı yayınlandı! Asya, Derin'in oyununu ortaya çıkarıyor
Sadakatsiz'in 29. bölüm fragmanı yayınlandı! Asya, Derin'in oyununu ortaya çıkarıyor
Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
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