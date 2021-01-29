Sadakatsiz'in 16. bölüm fragmanı yayınlandı! Turgay'ı Asya'nın evinde gören Volkan, şok oluyor

Sadakatsiz dizisinin merakla beklenen 16. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölümde Derin, Asya'yı sinirlendirmek için Ali'yi planlarına alet ediyor. Fakat hiç ummadığı şekilde Volkan'dan tepki görüyor. Durumu anlatmak için Asya'nın evine giden Volkan, evde Turgay'ı görünce şok oluyor.

Kanal D ekranlarında yayınlanan Sadakatsiz dizisi, çarşamba akşamı 15. bölümüyle ekrana geldi. Başrollerini Caner Cindoruk, Cansu Dere ve Melis Sezen'in paylaştığı dizinin yeni bölümünün ilk fragman yayınlandı.

VOLKAN, DERİN'İN PLANLARINDAN HABERSİZ

15. bölümün finalinde Derin, Ali'nin eşyalarını toplamak için Asya'nın kapısına dayanmıştı. Yayınlanan 16. bölüm fragmanında ise Derin'in, Asya'ya olan kinini ve öfkesini Ali'yi elinden alarak bastırmaya çalıştığını görüyoruz. Anlaşılan o ki Volkan'ın da bunlardan haberi yok.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Selçuk, Nil, Volkan ve Asya'yı bir araya getiren ölüm korkusu, yeni iç hesaplaşmaları ve yüzleşmeleri beraberinde getirir. Volkan ve Derin arasındaki gerginlik büyürken, Haluk'un kurduğu plan onu geçmişinden gelen beklenmedik bir sürprizle karşılaştırır.

Öte yandan Volkan, Asya üzerine oynadığı tüm oyunları Derya'ya itiraf eder. Asya'nın evine giren kişinin Selçuk olduğunu ve onu parayla tuttuğunu belirtir. Amacı sadece Asya'yı huzursuz etmek olduğunu da dile getiren Volkan, bu durumdan pişman olduğunu belirtir.