Sadakatsiz Hicran ölüyor mu? Sadakatsiz Hicran karakteri ölüyor mu? Sadakatsiz Hicran kimdir?

Çarşamba günü Kanal D ekranlarına gelen Sadakatsiz dizisi konusu kadar oyuncularıyla da dikkat çekiyor. Diziye geçtiğimiz bölümlerde katılan ve Selçuk'un annesi rolünü canlandıran Nilgün Türksever sosyal medyada merak edildi. Peki, Sadakatsiz Hicran ölüyor mu? Sadakatsiz Hicran karakteri ölüyor mu? Sadakatsiz Hicran kimdir? Nilgün Türksever kimdir?

Çarşamba günü Kanal D ekranlarına gelen Sadakatsiz dizisi konusu kadar oyuncularıyla da dikkat çekiyor. Diziye geçtiğimiz bölümlerde katılan ve Selçuk'un annesi rolünü canlandıran Nilgün Türksever sosyal medyada merak edildi. Peki, Sadakatsiz Hicran ölüyor mu? Sadakatsiz Hicran karakteri ölüyor mu? Sadakatsiz Hicran kimdir? Nilgün Türksever kimdir, kaç yaşında? İşte detaylar haberimizde…

SADAKATSİZ HİCRAN ÖLÜYOR MU?

Sadakatsiz dizisinde Hicran karakteri ölüyor mu? sorusu Hicran'ın Haluk'a ben ölüyorum demesiyle vatandaşlarımız tarafından araştırılmaktadır. Sadece Hicran karakterinin bunu söylemesi dışında resmi bir açıklama yapılmamıştır.

Sadakatsiz Hicran karakteri diziden çıkıyor mu resmi bir açıklama gelmemiştir.

SADAKATSİZ HİCRAN KİMDİR?

Kanal D'nin yayınlandığı ilk günden beri ilgiyle izlenen Sadakatsiz dizisinin sevilen oyuncularından Selçuk (Emir Taro Emir) karakterinin annesi olarak diziye iki kişi dahil oldu. Sadakatsiz Selçuk'un annesinin gençliğini oynayan Melisa Döngel karakterinin yanı sıra, Hicran karakterinin şimdiki halini oynayan Nilgün Türksever de sosyal medyada merak ediliyor.

SADAKATSİZ NİLGÜN TÜRKSEVER KİMDİR?

Nilgün Türksever, 30 Eylül 1977, tarihinde Bursa'da doğmuştur. İlk ve orta öğretimini Bursa'da tamamladı ve o sıralarda 1998 yılında Bursa Kültür ve Sanat Turizm Vakfı Tiyatrosuna oyuncu olarak katıldı. 2001 yılında Eskişehir Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuarı Sahne Sanatları Oyunculuk Ana Sanat Dalı Bölümü'ne girdi. 2005 yılında Bursa Büyük Şehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nda oyunculuğa başladı. Şehir Tiyatrosu kurslarında eğitmenlik yaptı. Eğitim çalışmalarını farklı yaş gruplarına yönelik Yaratıcı Drama ile yaptı. 2006–2007 sezonunda Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosunda oyuncu olarak görev aldı.

Nilgün Türksever, Tiyatro oyunlarının yanı sıra birçok film ve dizide rol aldı. Halit'in ikinci karısı ve Alihan'ın ablası Yasak Elma dizisinde Zerrin Taşdemir karakterini canlandırdı.

TİYATRO OYUNLARI

Aşkımız Aksaray'ın En Büyük Yangını/ Yardımcı Yönetmen - 2017

Ferhat ile Şirin (Bir Su Masalı)/ Mehmene - 2015

DİZİLER

Sadakatsiz

Yasak Elma (Zerrin Taşdemir, 2018)

Kara Yazı (İclal Karahan, 2017)