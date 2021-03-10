Sadakatsiz hangi diziden uyarlama? Sadakatsiz dizisi konusu nedir? Sadakatsiz oyuncuları kimler? Sadakatsiz dizisi nerede çekiliyor?

Yayınlandığı günden itibaren reyting rekorları kıran Sadakatsiz dizisi bugün izleyici ile buluşacak. Peki, Sadakatsiz dizisi nerede çekiliyor? Sadakatsiz hangi diziden uyarlama? Sadakatsiz dizisi konusu nedir? Sadakatsiz oyuncuları kimler? Sadakatsiz dizisi nerede çekiliyor?

Başrollerini Cansu Dere ve Caner Cindoruk'un paylaştığı Sadakatsiz dizisinin yapımcılığını Medyapım ve Mednova üstlenirken yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt oturmaktadır. Peki, Yayınlandığı günden itibaren reyting rekorları kıran Sadakatsiz dizisi bugün izleyici ile buluşacak. Peki, Sadakatsiz dizisi nerede çekiliyor? Sadakatsiz hangi diziden uyarlama? Sadakatsiz dizisi konusu nedir? Sadakatsiz oyuncuları kimler? Sadakatsiz dizisi nerede çekiliyor? İşte detaylar haberimizde…

SADAKATSİZ HANGİ DİZİDEN UYARLAMA?

Sadakatsiz dizisi BBC Studios'un 'Doctor Foster' isimli dizisinin Türkiye uyarlamasıdır.Türkiye versiyonunda ise Başrollerinde Cansu Dere ve Caner Cindoruk'a Melis Sezen'in eşlik ettiği Sadakatsiz'in yapımcılığını Medyapım ve Mednova üstleniyor. Dizinin yönetmen koltuğunda ise Neslihan Yeşilyurt oturuyor.

SADAKATSİZ DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Asya (Cansu Dere), başarılı bir doktordur. Kocası Volkan (Caner Cindoruk), harika bir eş ve oğulları Ali'ye (Alp Akar) şahane bir babadır. Üç kişilik çekirdek aile, hep huzur ve mutluluk dolu bir hayat yaşamışlardır..

Beyaz güller kadar saf bir ilişkidir Asya'nın gözünde yıllardır süren evlilikleri... Ta ki; Asya, Volkan'ın atkısındaki sarı uzun saç telini görene dek…

Çarşamba akşamlarının fenomen dizisi Sadakatsiz bu akşam yeni bölümüyle seyircisinin karşısına çıkacak. Başrollerinde Cansu Dere ve Caner Cindoruk'a Melis Sezen'in eşlik ettiği Sadakatsiz'in yapımcılığını Medyapım ve Mednova üstleniyor. Dizinin yönetmen koltuğunda ise Neslihan Yeşilyurt oturuyor.

SADAKATSİZ OYUNCULARI KİMLER?

Sadakatsiz dizisinin oyuncuları arasında Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Burak Sergen, Özge Özder, Eren Vurdem, Yeliz Kuvancı, Hikmet Körmükçü, Olcay Yusufoğlu, Nazlı Bulum, Gözde Seda Altuner, Emir Taro Tekin, Alp Akar, Mahmut Gökgöz, Onur Berk Arslanoğlu, Oktay Oy, Gamze Büyükbaşoğlu, Mutlunur Lafçı, Merve Akın, Dora Dalgıç, Bekir Hakan Uyanık ve Selin Aydınlıoğlu bulunuyor.

SADAKATSİZ DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Sadakatsizler dizisi Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde çekilmektedir. Zaman zaman İstanbul'da da çekmleri devam etmektedir.