Sadakatsiz, Med Yapım imzalı, ilk bölümü 7 Ekim 2020 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Neslihan Yeşilyurt'un yaptığı, senaryosu ilk sezon Kemal Hamamcıoğlu ve Dilara Pamuk ikilisi, 2. sezondan itibaren Arzu Daştan Mutlu, Mustafa Mutlu, Gamze Arslan ve Nuriye Bilici dörtlüsü tarafından kaleme alınan, dram ve psikolojik gerilim türündeki Türk yapımı televizyon dizisidir. Sadakatsiz Gönül kimdir, kim canlandırıyor? Gözde Seda Altuner kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

SADAKATSİZ GÖNÜL KİMDİR, KİM CANLANDIRIYOR?

Kırklı yaşlarının ortasında. Tekirdağ'da doğmuş büyümüş. Tekirdağ'da tanınan bir aileden geliyor. Erken yaşta Haluk ile evlenmiş ve bu evlilikten kızı Derin ile oğlu Demir dünyaya gelmiş. Cemiyette saygın bir kadın.Zengin görünmekten kaçınmıyor. Kimi zaman iyi bir anne; kimi zaman ise çocuklarına, kendi yapamadıklarının misyonunu yüklemekte. Özellikle Derin'in hem kendini geliştirmesi hem de evlenip iyi, dışarıdan bakanların gıpta edecekleri saygın bir evlilik gerçekleştirmesi konusunda fazlasıyla hassas.

Sadakatsiz Gönül karakterini "Gözde Seda Altuner" canlandırmaktadır.

GÖZDE SEDA ALTUNER KİMDİR?

Gözde Seda Altuner sinema, dizi, film oyuncusu ve senaryo yazarıdır. 16 Haziran 1982, İstanbul doğumlu olan Altuner 38 yaşındadır. Müjdat Gezen Sanat Merkezinde Tiyatro eğitimini tamamlayan Gözde Seda Altuner, kamera önü oyunculuğuna 2005 yılında Ev Hapsi dizisinde rol alarak başladı. Son dönemde Kocan Kadar Konuş: Diriliş ve Celal İle Ceren filmlerinde yer aldı. 2020 yılında Sadakatsiz dizisi kadrosuna dahil oldu.

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