Sadakatsiz dizisinin yeni bölümü pandemi sebebiyle yayınlanmayacak

Başrollerinde Cansu Dere ve Caner Cindoruk'un olduğu Sadakatsiz dizisinin bu akşam yayınlanması gereken bölümü yayın akışında çıkarıldı. Dizinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Pandemi sebebiyle kısa bir ara veriyoruz" denildi.

Çarşamba akşamları sevenleriyle buluşan Sadakatsiz dizisi bu hafta Covid-19 engeline takıldı. Dizinin yeni bölümünün bu akşam ekrana gelmeyeceğini açıklayan kanal yönetimi, "Değerli izleyicilerimiz, pandemi sebebiyle ne yazık ki bu akşamki yayınımıza kısa bir sağlık arası veriyoruz. Haftaya görüşmek üzere..." ifadelerini kullandı.

İZLEYİCİLER TEPKİ GÖSTERDİ

Dizinin 9. bölümünün yayınlanmayacağını öğrenen izleyiciler Twitter'da art arda paylaşım yaptı. Kanal yönetimine seslenen vatandaşlar "1 günde ne değişti", "Neden bunu bugün açıklıyorsunuz", "Bir haftadır bugünü bekliyorum ne demek yeni bölüm yok" ve "Yayınlanmayacaktı maden neden bugün için fragman verdiniz" gibi pek çok paylaşım yaptı.