Sadakatsiz dizisine Cemal Hünal dahil oldu. Cemal Hünal hangi rolle Sadakatsiz dizisinde rol alacak? Cemal Hünal ne zaman diziye dahil olacak?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Sadakatsiz dizisine Cemal Hünal dahil oldu. Cemal Hünal hangi rolle Sadakatsiz dizisinde rol alacak? Cemal Hünal ne zaman diziye dahil olacak?

16.02.2021 15:47 | Son Güncelleme: 16.02.2021 15:53
Sadakatsiz dizisine Cemal Hünal dahil oldu. Cemal Hünal hangi rolle Sadakatsiz dizisinde rol alacak? Cemal Hünal ne zaman diziye dahil olacak?

Çarşamba akşamları yayınlanan Sadakatsiz dizisine Cemal Hünal dahil oldu. Cemal Hünal hangi rolle Sadakatsiz dizisinde rol alacak? Cemal Hünal ne zaman diziye dahil olacak?

CEMAL HÜNAL HANGİ ROLLE SADAKATSİZ DİZİSİNDE ROL ALACAK?

Ani ayrılığıyla hayranlarını üzen Cemal Hünal, ekranlara reyting rekortmeni Sadakatsiz dizisi ile dönüyor. Hünal, başrollerinde Cansu Dere ile Caner Cindoruk'un yer aldığı dizide, Sinan rolüne hayat verecek. Ünlü oyuncunun diziye hangi bölümde dahil olacağı ise henüz netlik kazanmadı.

CEMAL HÜNAL KİMDİR?

Cemal Hünal, 2 Ekim 1976 tarihinde İstanbul Maçka Teşvikiye'de doğmuştur. Çocukluğu Maçka'da, dedesinin yaptığı ve kendi adını verdiği bir apartmanda geçti, Cemal Hünal Apartmanı'nda. Kerem adında bir erkek kardeşi var. Babası eki sanayicilerden Atilla Hünal'dır. Annesinin adı Vicki Hünal.İstanbul'da Saint Benoit Fransız Lisesi'nde iki yıl okuduktan sonra yaşadığı disiplin sorunu nedeniyle ailesi tarafından 17 yaşındayken 1993 yılında İskoçya'ya, Gordonstoun International Summer School'a gönderildi. Ardından Los Angeles Ucla Extension'da, Santa Monica Collage'da ve London Film School'da tiyatro ve sinema eğitimi aldı. Amerika Birleşik Devletleri'nde çeşitli kısa filmlerde rol almıştır. Üniversite hayatı boyunca da mutfaklarda çalıştı. Bulaşıkçılık, aşçılık, barmenlik yaptı. En son Los Angeles'da senaryo analistliği yaptı.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahir Ünal Hulusi Akar Süleyman Soylu Enis Berberoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Acun Ilıcalı Aleyna Tilki Meghan Markle
Spor Ozan Tufan Fatih Terim Deniz Türüç Abdullah Avcı Mert Hakan Yandaş
Tüm Haberler Kar Terör Kocaeli Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sadakatsiz dizisine Cemal Hünal dahil oldu. Cemal Hünal hangi rolle Sadakatsiz dizisinde rol alacak? Cemal Hünal ne zaman diziye dahil olacak?
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.2.2021 15:57:57. #1.14#
title