Sadakatsiz dizisine Cemal Hünal dahil oldu. Cemal Hünal hangi rolle Sadakatsiz dizisinde rol alacak? Cemal Hünal ne zaman diziye dahil olacak?

Çarşamba akşamları yayınlanan Sadakatsiz dizisine Cemal Hünal dahil oldu. Cemal Hünal hangi rolle Sadakatsiz dizisinde rol alacak? Cemal Hünal ne zaman diziye dahil olacak?

CEMAL HÜNAL HANGİ ROLLE SADAKATSİZ DİZİSİNDE ROL ALACAK?

Ani ayrılığıyla hayranlarını üzen Cemal Hünal, ekranlara reyting rekortmeni Sadakatsiz dizisi ile dönüyor. Hünal, başrollerinde Cansu Dere ile Caner Cindoruk'un yer aldığı dizide, Sinan rolüne hayat verecek. Ünlü oyuncunun diziye hangi bölümde dahil olacağı ise henüz netlik kazanmadı.

CEMAL HÜNAL KİMDİR?

Cemal Hünal, 2 Ekim 1976 tarihinde İstanbul Maçka Teşvikiye'de doğmuştur. Çocukluğu Maçka'da, dedesinin yaptığı ve kendi adını verdiği bir apartmanda geçti, Cemal Hünal Apartmanı'nda. Kerem adında bir erkek kardeşi var. Babası eki sanayicilerden Atilla Hünal'dır. Annesinin adı Vicki Hünal.İstanbul'da Saint Benoit Fransız Lisesi'nde iki yıl okuduktan sonra yaşadığı disiplin sorunu nedeniyle ailesi tarafından 17 yaşındayken 1993 yılında İskoçya'ya, Gordonstoun International Summer School'a gönderildi. Ardından Los Angeles Ucla Extension'da, Santa Monica Collage'da ve London Film School'da tiyatro ve sinema eğitimi aldı. Amerika Birleşik Devletleri'nde çeşitli kısa filmlerde rol almıştır. Üniversite hayatı boyunca da mutfaklarda çalıştı. Bulaşıkçılık, aşçılık, barmenlik yaptı. En son Los Angeles'da senaryo analistliği yaptı.