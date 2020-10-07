Sadakatsiz dizisinde Asya'yı kim canlandırıyor? Sadakatsiz yeni dizi 1. bölüm canlı izle! Sadakatsiz başrol oyuncusu kim?

Kanal D'nin yeni dizisi bugün başlıyor! Heyecanla beklenen Sadakatsiz dizisinin başrol oyuncusu kim çok merak ediliyor? Asya'yı kim canlandırıyor? Peki Sadakatsiz konusu nedir? Sadakatsiz 1. bölüm izleme linki! Sadakatsiz oyuncuları kimlerdir? Tüm detaylar haberimizde...

Cansu Dere'nin başrollerinde olduğu Sadakatsiz dizisi heyecanla bekleniyor. Farklı bir seneryoya sahip olan Sadakatsiz dizisinin yeni bölümü ne zaman? Sadakatsiz 1. fragmanı izle! 2. fragmanı yayınlandı mı? Sadakatsiz yeni bölüm fragmanı izle! Sadakatsiz 1. bölüm izle! Asya'nın gerçek adı nedir?

SADAKATSİZ DİZİSİNDE ASYA'YI KİM CANLANDIRIYOR?

Yeni başlayan Sadakatsiz dizisinde Asya karakterini " Cansu Dere " canlandırıyor. Cansu Dere'nin dizideki adı "Asya Arslan" 'dır.

SADAKATSİZ DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Doktor Asya (Cansu Dere), kocası Volkan (Caner Cindoruk) ve oğulları Ali (Alp Akar) ile huzurlu ve mutlu bir yaşam sürmektedir. Bu durum, kocasının genç bir kadınla birkaç aydır ilişkisi olduğunu öğrenince değişir. Asya evliliğini kurtarmak ya da sadakatsiz kocasından intikam almak arasında tercih yapmalıdır.

SADAKATSİZ DİZİSİ YENİ BÖLÜM CANLI İZLE...

SADAKATSİZ OYUNCULARI KİMLERDİR?

Cansu Dere : Asya Arslan

Caner Cindoruk : Volkan Arslan

Melis Sezen : Derin Güçlü

Eren Vurdem : Mert Gelik

Yeliz Kuvancı : Bahar Gelik

Olcay Yusufoğlu : Serap Şenlik

Nazlı Bulum : Nil Tetik

Gözde Seda Altuner : Gönül Güçlü

Emir Taro Tekin : Selçuk Dağcı

Alp Akar : Ali Arslan