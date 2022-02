Sadakatsiz dizisi oyuncuları! Sadakatsiz Ali, Bahar, Gönül, Aras, Mert, Nil kimdir?

ARALIK, IĞDIR (Haberler.com) - Herkes tarafından sevilen Sadakatsiz dizisi Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşmaktadır. Her hafta yayınlanan dizi herkes tarafından yoğun ilgi ile izlenmektedir. 15 Aralık 2021 tarihi saat 21.00 da Kanal D'de yayınlanan Sadakatsiz dizisi izleyenlerden tam not almayı başarıyor. Herkes tarafından beğeni toplayan dizi bugün 15 Aralık 2021 de sevenleri ile buluşuyor. Sadakatsiz hangi gün? Sadakatsiz dizisi oyuncuları kimlerdir? Sadakatsiz dizisi konusu nedir? Merak edilen her şey haberimizdedir…

SADAKATSİZ HANGİ GÜN?

Her hafta yayınlanan Sadakatsiz dizisi seyirciler tarafından beğenilerek izleniyor. Herkes tarafından tam not alan Sadakatsiz dizisi izleyenlere bazı sahnelerde ders niteliğinde sunulmaktadır. Sadakatsiz dizisi 15 Aralık 2021 saat 21.00 da Kanal D ekranlarında sevenleri ile buluşmaktadır. Sadakatsiz dizisi ekrana geldiği her sahnesi, her repliği sevenleri tarafından taklit edilmektedir. Sadakatsiz dizisi hafta içi her Çarşamba Kanal D ekranından sevenleri ile buluşmaya devam edecektir.

SADAKATSİZ DİZİSİ OYUNCULARI

Cansu Dere : Asya

Caner Cindoruk : Volkan

Melis Sezen : Derin

Burak Sergen : Haluk

Özge Özder : Derya

Eren Vurdem : Mert

Yeliz Kuvancı : Bahar

Emir Tarık Tekin : Selçuk

Alp Akar : Ali

Berkay Ateş : Aras

Aslı Orcan : Leyla

Nazlı Bulum : Nil

Gözde Seda Altuner : Gönül

