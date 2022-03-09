Sadakatsiz dizisi bu hafta neden yok? Sadakatsiz bugün var mı? Sadakatsiz son bölüm neler oldu?
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Kanal D ekranlarında yayınlanan Sadakatsiz dizisi bu hafta neden yok ve Sadakatsiz son bölüm neler oldu seyirciler tarafından araştırılıyor. Herkes tarafından yoğun ilgi ile izlenen Sadakatsiz bugün var mı merak ediliyor. Peki, Sadakatsiz dizisi bu hafta neden yok?
Sadakatsiz dizisi Kanal D ekranlarında her Çarşamba seyircisi ile buluşuyor. Sadakatsiz dizisi bu hafta neden yok ve Sadakatsiz son bölüm neler oldu izleyenler tarafından araştırma konusu oldu. Sadakatsiz bugün var mı konusu gündeme geliyor. Sadakatsiz dizisinin resmi Instagram hesabında açıklama geldi. Sadakatsiz dizisi bu hafta neden yok? Sadakatsiz bugün var mı? Sadakatsiz son bölüm neler oldu? Detaylar haberimizdedir…
Aras'la çıktığı yolda beklediğinden çok daha büyük engellerle karşı karşıya kalan Asya'nın son kararı ne olacaktır? Kanal D'nin, her çarşamba akşamı ekrana gelen, Cansu Dere ve Caner Cindoruk'a, Melis Sezen ve Berkay Ateş' in eşlik ettiği dizisi Sadakatsiz yeni bölümü ile ekrana geliyor. Dizinin bu hafta yayınlanacak olan yeni bölümünün konusu ise şöyle;
Hastanede yaşadığı problem karşısında gerçeği ortaya çıkarmaya kararlı olan Asya'nın hamlesi, herkesi ters köşeye düşürür. Asya'nın aklına soktuğu şüphe Derin'i Volkan ile yüzleşmeye iterken, Gönül Asya'nın gidişine engel olmaya yine de kararlıdır. Ceren konusunda köşeye sıkışan Selçuk, Nil ile mutlu olabileceği bir çare arar. Derin'in tavrı Ali'yi babasıyla kalmak konusunda daha da güç bir duruma sokarken, yaşadığı bambaşka bir olay dengeleri bir kez daha değiştirir. Aras'la çıktığı yolda beklediğinden çok daha büyük engellerle karşı karşıya kalan Asya'nın son kararı ne olacaktır?
Kanal D ekranlarında her Çarşamba yayınlanan Sadakatsiz dizisi bu hafta neden yok merak ediliyor. Sadakatsiz dizisi resmi Instagram hesabından seyircilere açıklamada bulundu. Herkes tarafından beğenilerek izlenen Sadakatsiz dizisi, kısa bir sağlık arası verdiğini duyurdu.
Sadakatsiz bugün var mı sorusuna yanıt arayan izleyiciler için Sadakatsiz dizisi resmi Instagram hesabından açıklama geldi.
Cansu Dere : Asya Arslan
Caner Cindoruk : Volkan Arslan
Yeliz Kuvancı : Bahar Gelik
Özge Özder : Derya Samanlı
Tarık Emir Tekin : Selçuk Dağcı
Burak Sergen : Haluk Güçlü
Melis Sezen : Derin Güçlü
Gözde Seda Altuner : Gönül Güçlü
Berkay Ateş : Aras
Alp Akar : Ali Arslan
Nazlı Bulum : Nil Tetik
Doğan Can Sarıkaya : Demir Güçlü