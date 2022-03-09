Sadakatsiz dizisi Kanal D ekranlarında her Çarşamba seyircisi ile buluşuyor. Sadakatsiz dizisi bu hafta neden yok ve Sadakatsiz son bölüm neler oldu izleyenler tarafından araştırma konusu oldu. Sadakatsiz bugün var mı konusu gündeme geliyor. Sadakatsiz dizisinin resmi Instagram hesabında açıklama geldi. Sadakatsiz dizisi bu hafta neden yok? Sadakatsiz bugün var mı? Sadakatsiz son bölüm neler oldu? Detaylar haberimizdedir…

SADAKATSİZ SON BÖLÜM NELER OLDU?

Aras'la çıktığı yolda beklediğinden çok daha büyük engellerle karşı karşıya kalan Asya'nın son kararı ne olacaktır? Kanal D'nin, her çarşamba akşamı ekrana gelen, Cansu Dere ve Caner Cindoruk'a, Melis Sezen ve Berkay Ateş' in eşlik ettiği dizisi Sadakatsiz yeni bölümü ile ekrana geliyor. Dizinin bu hafta yayınlanacak olan yeni bölümünün konusu ise şöyle;

Hastanede yaşadığı problem karşısında gerçeği ortaya çıkarmaya kararlı olan Asya'nın hamlesi, herkesi ters köşeye düşürür. Asya'nın aklına soktuğu şüphe Derin'i Volkan ile yüzleşmeye iterken, Gönül Asya'nın gidişine engel olmaya yine de kararlıdır. Ceren konusunda köşeye sıkışan Selçuk, Nil ile mutlu olabileceği bir çare arar. Derin'in tavrı Ali'yi babasıyla kalmak konusunda daha da güç bir duruma sokarken, yaşadığı bambaşka bir olay dengeleri bir kez daha değiştirir. Aras'la çıktığı yolda beklediğinden çok daha büyük engellerle karşı karşıya kalan Asya'nın son kararı ne olacaktır?

SADAKATSİZ DİZİSİ BU HAFTA NEDEN YOK?

Kanal D ekranlarında her Çarşamba yayınlanan Sadakatsiz dizisi bu hafta neden yok merak ediliyor. Sadakatsiz dizisi resmi Instagram hesabından seyircilere açıklamada bulundu. Herkes tarafından beğenilerek izlenen Sadakatsiz dizisi, kısa bir sağlık arası verdiğini duyurdu.

SADAKATSİZ BUGÜN VAR MI?

Sadakatsiz bugün var mı sorusuna yanıt arayan izleyiciler için Sadakatsiz dizisi resmi Instagram hesabından açıklama geldi.

SADAKATSİZ OYUNCULARI

Cansu Dere : Asya Arslan

Caner Cindoruk : Volkan Arslan

Yeliz Kuvancı : Bahar Gelik

Özge Özder : Derya Samanlı

Tarık Emir Tekin : Selçuk Dağcı

Burak Sergen : Haluk Güçlü

Melis Sezen : Derin Güçlü

Gözde Seda Altuner : Gönül Güçlü

Berkay Ateş : Aras

Alp Akar : Ali Arslan

Nazlı Bulum : Nil Tetik

Doğan Can Sarıkaya : Demir Güçlü

Haberler.com - Gündem