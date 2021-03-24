Sadakatsiz Derin öldü mü? Sadakatsiz Derin diziden ayrıldı mı? Melis Sezen Sadakatsiz dizisinden ayrıldı mı? Sadakatsiz Derin ölecek mi?
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Sadakatsiz Derin öldü mü? Sadakatsiz Derin diziden ayrıldı mı? Melis Sezen Sadakatsiz dizisinden ayrıldı mı? Sadakatsiz Derin ölecek mi?

24.03.2021 22:48 | Son Güncelleme: 24.03.2021 23:02
Sadakatsiz Derin öldü mü? Sadakatsiz Derin diziden ayrıldı mı? Melis Sezen Sadakatsiz dizisinden ayrıldı mı? Sadakatsiz Derin ölecek mi?

Son bölümü ile izleyiciyi ekrana kilitleyen Sadakatsiz dizisinde Derin ölecek mi? Sadakatsiz Derin'i kim öldürdü? Sadakatsiz Derin öldü mü? Sadakatsiz Derin diziden ayrıldı mı? Melis Sezen Sadakatsiz dizisinden ayrıldı mı? Sadakatsiz Derin ölecek mi? Sadakatsiz Derin kaç yaşında?

Kanal D ekranlarında yayınlanan Sadakatsiz dizisinde Derin karakteri öldü mü? Sadakatsiz Derin öldü mü? Sadakatsiz Derin diziden ayrıldı mı? Melis Sezen Sadakatsiz dizisinden ayrıldı mı? Sadakatsiz Derin ölecek mi?

SADAKATSİZ DERİN ÖLECEK Mİ?

Sadakatsiz dizisinin yeni bölümü her hafta Çarşamba günü izleyenleri ile buluşurken yapımın son bölümünde yaşananlar "Derin ölecek mi, Melis Sezen diziden ayrılıyor mu?" sorularını akıllara getirmişti. Öte yandan yapımın orijinal hali Doctor Foster'da Melis Sezen'in canlandırdığı bu karakterin intihar ederek yapımdan ayrıldığı biliniyor. Bu noktada gözler Kanal D ekranlarında yayınlanan bu diziye çevrildi. Sadakatsiz dizisinin Derin'i Melis Sezen'in yapımdan senaryo gereği ayrılacağı iddiaları son bölümdeki sahne ile beraber güçlenmiş oldu.

SADAKATSİZ DERİN KİM?

Melis Sezen, 2 Aralık 1993 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Koç Üniversitesi'nde Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü'nde eğitim gören Melis Sezen, Hayat Bazen Tatlıdır dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşamış ve ardından Siyah İnci dizisinde Tolgahan Sayışman, Hande Erçel ve Berk Hakman'la birlikte rol almıştır. Melis Sezen, Siyah İnci dizisinde Ebru karakterini canlandırmıştır.

- Dilek Ulusan
Dilek Ulusan
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